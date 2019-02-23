Снова испанцы в 1/8 финала. С кем "Зенит" и "Краснодар" сыграют в Лиге Европы?

Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" успешно пробились в 1/8 финала Лиги Европы. И встретиться им там предстоит с двумя испанскими коллективами: в Питер приедет "Вильярреал", в Краснодар — "Валенсия". Стоит ли ждать повторения истории с чемпионата мира и в каком состоянии находятся испанские клубы? Лайф — о ремейке противостояния Россия — Испания.

Тонущая субмарина

"Зениту" попался "Вильярреал", и противостояние этих клубов обещает стать тройным ремейком:

Причём по первому и третьему пунктам воспоминания исключительно приятные: сборная России на ЧМ прошла испанцев в 1/8 финала, "Зенит" в 2008 году тоже по сумме двух матчей оказался сильнее "Вильярреала", а затем выиграл Кубок УЕФА. А вот "Спартак" в 2018 году не справился: дома сыграл вничью 3:3, а на выезде уступил со счётом 0:2. Красно-белые в итоге заняли последнее место в группе, а "Вильярреал" — первое.

Дальше испанцы выбили португальский "Спортинг" и попали на "Зенит". И попадание в 1/8 финала Лиги Европы — это единственная отдушина "жёлтой подводной лодки" по ходу этого сезона. Ведь если посмотреть на дела "Вильярреала" в чемпионате страны, то там всё выглядит просто кошмарно. Всего 4 победы в 24 встречах и 18 место, которое ставит вопрос о возможном вылете команды во второй дивизион.

Причём такое происходит с "Вильярреалом" не впервые за последнее десятилетие. В 2012 году "подводники" закончили чемпионат на том же 18-м месте и вылетели в Сегунду. Зато после возвращения в элиту неизменно попадали в еврокубки. В следующем сезоне все эти пертурбации последних лет могут слиться воедино: если "Вильярреал" успешно выступит в Лиге Европы, он оформит путёвку в этот турнир на следующий сезон, но если при этом не улучшит турнирное положение в Ла Лиге, то вылетит во второй дивизион.

В этом весь "Вильярреал" — яркий, но нестабильный. Команда трижды за свою историю играла в полуфинале Лиги Европы, но в главный матч никогда не выбиралась. Та же история в Лиге чемпионов и чемпионате страны: был полуфинал и серебрянные медали соответственно. Единственное, чем "Вильярреал" может похвастаться, — это двумя победами в Кубке Интертото — еврокубке, который выигрывал даже казахстанский "Тобол".

В этом сезоне в "Вильярреале", кстати, происходит точная копия событий в "Монако". Клуб тоже уволил тренера после неудачного старта, но после ещё более неудачного продолжения вернул. Правда, российского игрока в этом клубе нет, хотя совсем недавно был. Денис Черышев отыграл за "Вильярреал" три сезона, а теперь выступает за клуб, которому будет противостоять другой российский коллектив. Кстати, Черышев оказался в "Валенсии" вслед за Марселино — тренером, который стабильно выводил "подводников" в еврокубки.

"Вильярреал" — соперник не самый грозный, но очень непредсказуемый, а оттого — опасный. Но нынешнему "Зениту" он определённо по силам.

Лига Европы, 1/18 финала

"Зенит" — "Вильярреал"

Первый матч — 7 марта, ответный — 14 марта.

Взлетающие мыши Черышева

"Краснодару" же выпало играть с "Валенсией" — клубом из города, который базируется всего в 60 километрах от Вильярреаля. От Питера до Краснодара, например, целых две тысячи километров. Но в Европе мало того, что всё компактнее, так ещё и "Валенсия" и "Вильярреал" — из одного автономного сообщества. Роднит эти клубы и присутствие российского футболиста Дениса Черышева: с 2014 года он ездит туда-сюда и сейчас как раз играет за "Валенсию".

Играет причём весьма успешно, но местные фанаты всё равно его недолюбливают. Возможно, действительно из-за плохой реализации моментов, а может, держат обиду за ЧМ-2018. Помочь своей команде пройти российский клуб в Лиге Европы — отличная возможность для Дениса доказать свою состоятельность и преданность.

У "Валенсии" богатая история — клубу в марте исполнится целых 100 лет. За это время "летучие мыши" успели шесть раз выиграть чемпионат Испании, семь раз завоевать кубок, однажды — Суперкубок. Кроме того, в клубном музее испанцев есть и евротрофеи: Кубок УЕФА, Кубок обладатель кубков, Суперкубок, Кубок ярмарок и Кубок Интертото.

Правда, все эти славные страницы истории "Валенсии" были написаны давно. Последний трофей команда завоевала более 10 лет назад — в 2008-м. В последние же годы клуб занят борьбой за попадание в еврокубки. И даже с этой задачей не всегда получается справиться успешно: буквально недавно "Валенсия" два сезона подряд закончила на 12 месте.

Этот сезон — квинтэссенция последних лет. Чемпионат команда начала из рук вон плохо, но сейчас пытается приходить в себя и рвётся в еврокубки. В Лиге Европы она оказалась транзитом через Лигу чемпионов, не сумев выбраться из группы с "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед". В 1/16 играючи прихлопнула "Селтик", причём солировал в этих матчах как раз Денис Черышев. В 1/8 её ждёт "Краснодар".

"Валенсия" — не самый сильный соперник "Краснодара" в этом евросезоне, те же "Севилья" и "Байер" были куда опаснее, но российский клуб с ними совладал.

Лига Европы, 1/8 финала

"Валенсия" — "Краснодар"

Первый матч — 7 марта, ответный — 14 марта.