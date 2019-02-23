В КХЛ стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

По завершении регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились 16 команд, которые поборются за главный трофей лиги – Кубок Гагарина.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу, а это означает, что болельщиков ждёт самая сладкая часть хоккейного сезона — плей-офф, борьба за Кубок Гагарина.

В западной конференции на стадии 1/8 финала жарким ожидается противостояние "Йокерита" с московским "Динамо". Последние матчи у бело-голубых против финнов складывались довольно удачно, но плей-офф тем и интересен, что в нём может произойти всё что угодно.

У ЦСКА и СКА не должно быть проблем в первом раунде против "Витязя" и "Спартака" соответственно, как, впрочем, и у "Локомотива", которому предстоят игры с "Сочи".

Западная конференция

ЦСКА Москва — "Витязь" Подольск

СКА Санкт-Петербург — "Спартак" Москва

"Локомотив" Ярославль — "Сочи"

"Йокерит" Хельсинки — "Динамо" Москва

На востоке всё гораздо запутаннее. Сразу два противостояния с приставкой супер ожидают болельщиков в первом раунде плей-офф — "Магнитка" сразится с "Салаватом Юлаевым", а омские "ястребы" — с действующим обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом".

Восточная конференция

"Автомобилист" Екатеринбург — "Трактор" Челябинск

"Барыс" Астана — "Торпедо" Нижний Новгород

"Металлург" Магнитогорск — "Салават Юлаев" Уфа

"Авангард" Омск — "Ак Барс" Казань

Матчи плей-офф стартуют 25 февраля. Команды сыграют до четырёх побед в каждом противостоянии, после чего победители своих конференций встретятся в финале и разыграют главный трофей лиги — Кубок Гагарина.