Поддержка Хабиба не помогла. Шамиль Завуров уступил в бою за 1 млн долларов

Сегодня, в День защитника Отечества, в столице Южной Кореи состоялся финал Гран-при в лёгком весе (70.3 кг) промоутерской компании Road FC, на кону которого стоял чек на $1 000 000. Одним из финалистов Гран-при стал известный российский боец, трёхкратный чемпион мира по боевому самбо Шамиль Завуров.

Соперником 34-летнего представителя бойцовского клуба "Ахмат" стал хорошо известный в России французский атлет Мансур Барнауи (18-4-0). Афросамурай имеет в своём послужном списке выступления в организации М-1 Global. Одним из самых запоминающихся поединков с участием Мансура в России стал бой против ныне действующего бойца UFC Ислама Махачева, завершившийся победой дагестанца единогласным решением. После встречи с Исламом Барнауи провёл ещё три схватки в российском промоушене, одолев Зульфикара Усманова, Максима Дивнича и уступив Ивану Бухингеру в бою за титул чемпиона M-1 Global.

С апреля 2017 года француз успешно выступает в азиатской организации Road FC, ведя к моменту встречи с Завуровым победную серию из четырёх поединков.

Шамиль Завуров (35-6-1) так же, как и Мансур, выиграл в Road FC четыре поединка, тем самым став финалистом Гран-при. Для 34-летнего бойца по прозвищу Лев Дагестана победа в этом бойцовском проекте была особенно важна, ведь в прошлом своём титульном сражении в организации "Ахмат" Шамиль проиграл нокаутом Хусейну Халиеву.

В преддверии финального поединка близкий друг Шамиля чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Завурову. Также Хабиб прилетел с финалистом Гран-при в Сеул, став главным секундантом Завурова.

Российский спортсмен уверенно начал бой, не уступая Мансуру в размене и раз за разом затаскивая оппонента в партер. Но ещё в первом раунде обнаружилась одна неприятная для поклонников Льва Дагестана деталь: Барнауи не выглядел в партере беспомощным и обескураженным… Французский боец умело контрил, фактически не давая ничего делать Завурову в позиции маунт. Второй раунд прошёл по аналогичному сценарию, но ситуация для дагестанца стала ухудшаться тем, что Афросамурай приноровился к работе соперника в партере и, более того, стал за счёт длины конечностей переворачивать Шамиля на спину.

В начале третьего раунда стало заметно, что функционально Барнауи готов лучше противника, плюс серийные атаки коленями в клинче очень неприятны российскому атлету. Кульминацией противостояния стал быстрый и очень точный удар коленом в исполнении Мансура в прыжке: глубокий нокаут, Барнауи — победитель Гран-при!

Для легендарного Шамиля Завурова победа в этом проекте могла бы стать отличным поводом повесить перчатки на гвоздь и возможностью полностью сконцентрироваться на тренерской деятельности. Но этого не случилось. Конечно же, Лев Дагестана не уйдет из ММА после такого поражения, а значит, его поклонников ждёт ещё не одно выступление. Станет ли новым местом для них преобразованный промоушен "Ахмат" (АСА), узнаем совсем скоро.