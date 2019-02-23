Юрзинов-младший: В этом сезоне борьба за Кубок Гагарина будет очень серьёзной

Бывший главный тренер китайского «Куньлуня» и новосибирской «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ и сделал прогноз на матчи плей-офф.

По мнению специалиста, плей-офф может получиться достаточно непредсказуемым.

— Все команды, попавшие в топ-16, достойны быть там. Конечно, за попадание в восьмёрку борьба шла до последних игр, но на сегодняшний день лучшие находятся в плей-офф.

На Востоке приятно удивил "Барыс", заняв второе место в конференции. У Астаны хороший подбор иностранцев в команде. Плюс есть ребята, которые за сборную Казахстана играют. Здорово сработал тренерский штаб. По сравнению с прошлым сезоном, прогресс команды налицо. "Автомобилист" отлично проявил себя в этом регулярном чемпионате. Команда играющая, со своим почерком, на старте чемпионата выдала великолепную беспроигрышную серию.

"Ак Барс", "Магнитка" и "Авангард" сыграли на своём приличном уровне. Команды понимают, что главные матчи впереди. Какой клуб от Восточной конференции окажется в финале, предсказать очень сложно. Претендентов много.

Специалист также прокомментировал шансы команд Западной конференции.

— В Западной конференции прежде всего хотел бы отметить работу Владимира Крикунова, он в ходе сезона пришёл в московское "Динамо". При нём команда сделала качественный рывок вверх, показывает хорошую игру. Не говорю про последние матчи, так как динамовцы поставленную задачу уже решили. Думаю, "Динамо" в плей-офф покажет неплохой хоккей.

ЦСКА и СКА какой год числятся главными претендентами на Кубок Гагарина. У команд хорошая игровая дисциплина, высокая конкуренция за место в составе, подбор классных исполнителей. Несомненно, в игре команд ещё хочется отметить работу тренеров, так как это очень важный фактор.

Юрзинов-младший считает, что борьба за Кубок Гагарина будет серьёзной.

— Но легко фаворитам не будет. Плей-офф получится очень интересным, и борьба за Кубок Гагарина пойдёт серьёзная. "Локомотив" — одна из команд, которая может дать бой армейским коллективам. Посмотрите, как "Локомотив" играл в этой регулярке с ЦСКА — три победы ярославцев против одной победы армейцев. Исходя из своего опыта могу сказать, что матчи регулярного чемпионата отличаются от игр плей-офф. Там будет совсем другой хоккей. Игры серьёзнее по накалу, да и ответственность возрастает в разы.

Многие вещи выходят на первый план. Например, игра вратарей. Плей-офф тем и интересен, что полон неожиданностей. Не стоит забывать, что именно "Локомотив" в сезоне-2016/17 выбил мощный ЦСКА Квартальнова из плей-офф. Также не сбрасывал бы со счетов "Йокерит" и "Динамо". На Западе будет достаточно интересная борьба, но, говоря откровенно, преимущество армейских команд, конечно, присутствует. Они являются фаворитами Западной конференции.

Регулярный чемпионат команды проходят по-разному: кто-то лучше, кто-то — хуже. У каждого свои задачи, какое место занять в турнирной таблице чемпионата. Как ни крути, всё равно придётся сталкиваться в сетке плей-офф с сильными клубами. У кого-то в первом круге это случается, у кого-то — во втором, иначе Кубок Гагарина не выиграть, — заключил специалист.