Пётр Ян — новая суперзвезда UFC?

Поздним субботним вечером 23 февраля в Праге завершился дебютный турнир организации UFC в Чехии. Главным событием ивента UFC on ESPN+ 3 стал супербой в полутяжёлом весе между представителем Польши Яном Блаховичем и бразильцем Тиаго Сантосом.

Польский боец в сентябре прошлого года запомнился российским зрителям уверенной победой над Никитой Крыловым на турнире UFC в Москве, доведя свою победную серию до четырёх поединков. Успех во встрече с Тиаго Сантосом мог бы сделать Яна следующим претендентом на бой за титул, но бразильский проспект лишил Блаховича этих надежд, завершив поединок в третьем раунде красивейшим нокаутом. Многообещающий Сантос наверняка подерётся за титул уже в 2019 году.

В рамках ивента чешские зрители увидели поединки и с участием бойцов из России. Самый опытный из них, Рустам Хабилов, провёл вчера 12-й поединок под сводами организации UFC, но к сожалению для дагестанского легковеса, ему не удалось одержать очередную, седьмую подряд победу. На пути Тигра встал Карлос Диего Феррейра, сумевший нейтрализовать сильные стороны двукратного чемпиона мира по боевому самбо и при этом вынудивший Рустама играть по своим правилам на протяжении всех трёх раундов. 30-27, 30-27, 29-28 — уверенная победа южноамериканца.

Экс-чемпион WFCA из Махачкалы Магомед Анкалаев после проваленного дебюта в UFC в марте 2018 года одержал вторую подряд победу. Соперник россиянина Клидсон Фариас де Абреу по ходу поединка показал несгибаемый дух и сумасшедшую волю к победе, ведь ещё в самом начале боя Магомед сломал нос бразильцу, но это никак не смутило Клидсона, отработавшего до финального гонга на морально-волевых. Победу единогласным решением одержал Анкалаев, ставший первым из четырёх россиян, сумевшим нейтрализовать мужественного бразильца.

Представитель легчайшей весовой категории (61,2 кг) Пётр Ян из Омска продолжает свой победный крейсерский ход в "восьмиугольнике". В 2018 году боец по прозвищу No Mercy одержал три победы, получив право сойтись в клетке с опытным и именитым Джоном Додсоном. Пётр с первых же секунд продемонстрировал серьёзность намерений отправить американца в нокаут, нанося по Фокуснику очень жёсткие удары. Самыми сложными из них для Додсона были правые джебы, каждый из которых образовывал на лице Джона гримасу боли. Но пока что нокаутировать Додсона не удаётся никому… Не смог этого сделать и сибирский атлет. Но всё же Ян показал зрителям яркий, атакующий стиль ведения боя и предпосылки к превращению в звезду UFC. Пётр очень уверенно проводит каждый из своих поединков, а победа над Джоном, занимавшим на момент боя с россиянином девятую строчку в рейтинге, гарантирует Яну попадание в топ-10.

Уже в следующие выходные, в ночь на 3 марта, свой пятый поединок в UFC проведёт восходящая звезда из России Забит Магомедшарипов. "Дагестанский Брюс Ли" наряду с Петром Яном по праву являются главными претендентами на составление компании Хабибу Нурмагомедову в клубе чемпионов UFC. Но станет ли именно 2019 год для них по-настоящему звёздным?

UFC on ESPN+ 3

23 февраля, Прага (Чехия)

Полные результаты турнира.

Основной кард

Полутяжёлый вес: Тиаго Сантос победил Яна Блаховича техническим нокаутом (удары руками), 0:39, раунд 3;

Тяжёлый вес: Стефан Штруве победил Маркоса Рожерио Де Лиму сдачей соперника (удушение треугольником руками), 2:21, раунд 2;

Полутяжёлый вес: Михал Олексейчук победил Джана Вилланте техническим нокаутом (удар рукой в корпус), 1:34, раунд 1;

Женщины, наилегчайший вес: Лиз Кармуш победила Люси Пудилову единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Легчайший вес: Пётр Ян победил Джона Додсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Промежуточный вес, до 94,8 кг: Магомед Анкалаев победил Клидсона Абреу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Предварительный кард

Полусредний вес: Дуайт Грант победил Карло Педерсоли нокаутом (удары руками), 4:59, раунд 1;

Полулёгкий вес: Крис Фишголд победил Дэниэла Теймура сдачей соперника (удушение сзади), 1:10, раунд 2;

Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон победила Веронику Маседо сдачей соперницы (удушение сзади), 3:27, раунд 2;

Лёгкий вес: Дамир Хадзович победил Марко Поло Рейеса техническим нокаутом (удары руками), 2:03, раунд 2;

Полусредний вес: Исмаил Наурдиев победил Мишеля Празереса единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Промежуточный вес, до 71,2 кг: Карлос Диего Феррейра победил Рустама Хабилова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Лёгкий вес: Дамир Исмагулов победил Йоэля Альвареса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Бонусы (по 50 тысяч долларов США каждому):

Выступление вечера: Тиаго Сантос;

Выступление вечера: Стефан Штруве;

Выступление вечера: Михал Олексейчук;

Выступление вечера: Дуайт Грант.