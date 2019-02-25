Трофей Зинченко, дерзкий вратарь и гений Месси. Обзор футбольного Евротура

Англия. "Сити" выигрывает трофей, МЮ останавливает "Ливерпуль"
В эти выходные в Англии состоялись сразу два матча с приставкой "топ". В первом из них, к огорчению зрителей, правда, не случилось голов.
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" подкосило обилие травм — сразу четыре в первом тайме.
А ещё Поль Погба зачем-то "пытался выдавать" себя за Мохаммеда Салаха.
В итоге "Ливерпуль" вернулся на первое место в таблице, но отрыв от "Манчестер Сити" теперь минимальный — всего одно очко.
А "Сити" в эти выходные бился с другим английским грандом — "Челси" — за первый трофей сезона — Кубок Английской лиги. Команды выдали настоящую британскую рубку, но по итогам 120 минут голов друг другу так и не забили. И вот тогда началось самое интересное: тренер "Челси" хотел поменять вратаря из-за травмы, но самый дорогой в мире голкипер самостоятельно решил, что с ним всё в порядке, и просто отказался уходить с поля!
😳 - Have you EVER seen anything like it!?— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.
Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk
В итоге в серии пенальти Кепа свою команду не спас и "Сити" выиграл Кубок Лиги. Правда, трофей не дали подержать одному из лучших игроков финала — экс-футболисту "Уфы" Александру Зинченко. Наверное, в команде ещё помнят о его прошлогодней неосторожности.
Испания. Гений Месси и пенальти "Реала"
В испанской Ла Лиге в эти выходные тоже была мощная вывеска — "Барселона" против "Севильи". Большую часть матча в этом противостоянии даже присутствовала борьба, пока Месси не включился на полную. В итоге у аргентинца хет-трик плюс голевая передача, и его команда побеждает со счётом 4:2.
А вот у "Реала" всё вышло потруднее — всего 2:1 со скромным "Леванте". Причём оба гола мадридцы забили с пенальти.
Второй пенальти вызвал немало вопросов. Многие уверены, что Карвахаль симулировал, а потому шутки, что система VAR — это видеоассистент "Реала", снова актуальны.
VAR = Video Assistant Real Madridpic.twitter.com/Kk486T3UFs— Corneta Europa (@cornetaeuropa) 24 февраля 2019 г.
"Атлетико" даже не удержался и пошутил про "Оскар", напомнив о десятой и одиннадцатой победах "Реала" в Лиге чемпионов, одержанных как раз в матчах с "матрасниками".
📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?— Atlético de Madrid (@Atleti) 24 февраля 2019 г.
#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭
В любом случае борьба за титул между "Барсой", "Атлетико" и "Реалом" ещё не завершена.
Франция. "Монако" продолжает подъём
"Монако" после возвращения Жардима продолжает набирать ход. На этот раз монегаски обыграли не кого-нибудь, а одного из лидеров чемпионата — "Лион". Александр Головин не отметился результативными действиями, но, как всегда, был очень полезен в черновой работе.
"Монако" уже на 16-м месте. От зоны вылета — пять очков.
Италия. Очередной гол Пёнтека и 102-минутный матч
Криштиану Роналду на этот раз позволил итальянцам отдохнуть от своих голов. А вот Кшиштоф Пёнтек — нет. Поляк из "Милана" снова забил и принёс своему клубу победу.
В итоге у Пёнтека уже 18 голов в Серии А, у Роналду — 19. Но это не главные цифры итальянских выходных. "Интер" и "Фиорентина" выдали абсолютно сумасшедший матч, завершившийся со счётом 3:3. И развязка в нём наступила только на 103-й минуте игры. Всё дело в VAR: судья очень тщательно отсматривал видеоповторы, не наблюдая часов.
В таблице у "Ювентуса" по-прежнему нет конкурентов, а вот "Милан" аккуратно подбирается к кузенам из "Интера".
Германия. "Боруссия" отстаивает первое место
Дортмундская "Боруссия" наконец-то победила — впервые за месяц. Причём кого: леверкузенский "Байер", который на неделе обидно уступил "Краснодару" в Лиге Европы. Матч получился кинематографичным и закончился со счётом 3:2.
"Боруссия" всё-таки сумела сохранить лидерство в чемпионате, но "Бавария" неприлично близко. Судьба титула решится в ближайших турах.
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