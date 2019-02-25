Трофей Зинченко, дерзкий вратарь и гений Месси. Обзор футбольного Евротура

Несмотря на то что европейские футбольные чемпионаты только выходят на финишную прямую, в Англии уже определился обладатель первого трофея сезона: "Манчестер Сити" вместе с Александром Зинченко завоевал Кубок Английской лиги. В Испании всё как обычно: Месси царит, а "Реал" бьёт пенальти. В Италии — Пёнтек гонится за Роналду, в Германии — "Бавария" за "Боруссией", а во Франции "Монако" продолжает подниматься с колен. Обзор европейского тура — в материале Лайфа.

Англия. "Сити" выигрывает трофей, МЮ останавливает "Ливерпуль"

В эти выходные в Англии состоялись сразу два матча с приставкой "топ". В первом из них, к огорчению зрителей, правда, не случилось голов.

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" подкосило обилие травм — сразу четыре в первом тайме.

А ещё Поль Погба зачем-то "пытался выдавать" себя за Мохаммеда Салаха.

В итоге "Ливерпуль" вернулся на первое место в таблице, но отрыв от "Манчестер Сити" теперь минимальный — всего одно очко.

А "Сити" в эти выходные бился с другим английским грандом — "Челси" — за первый трофей сезона — Кубок Английской лиги. Команды выдали настоящую британскую рубку, но по итогам 120 минут голов друг другу так и не забили. И вот тогда началось самое интересное: тренер "Челси" хотел поменять вратаря из-за травмы, но самый дорогой в мире голкипер самостоятельно решил, что с ним всё в порядке, и просто отказался уходить с поля!

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

В итоге в серии пенальти Кепа свою команду не спас и "Сити" выиграл Кубок Лиги. Правда, трофей не дали подержать одному из лучших игроков финала — экс-футболисту "Уфы" Александру Зинченко. Наверное, в команде ещё помнят о его прошлогодней неосторожности.

Испания. Гений Месси и пенальти "Реала"

В испанской Ла Лиге в эти выходные тоже была мощная вывеска — "Барселона" против "Севильи". Большую часть матча в этом противостоянии даже присутствовала борьба, пока Месси не включился на полную. В итоге у аргентинца хет-трик плюс голевая передача, и его команда побеждает со счётом 4:2.

А вот у "Реала" всё вышло потруднее — всего 2:1 со скромным "Леванте". Причём оба гола мадридцы забили с пенальти.

Второй пенальти вызвал немало вопросов. Многие уверены, что Карвахаль симулировал, а потому шутки, что система VAR — это видеоассистент "Реала", снова актуальны.

VAR = Video Assistant Real Madridpic.twitter.com/Kk486T3UFs — Corneta Europa (@cornetaeuropa) 24 февраля 2019 г.

"Атлетико" даже не удержался и пошутил про "Оскар", напомнив о десятой и одиннадцатой победах "Реала" в Лиге чемпионов, одержанных как раз в матчах с "матрасниками".

📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭 — Atlético de Madrid (@Atleti) 24 февраля 2019 г.

В любом случае борьба за титул между "Барсой", "Атлетико" и "Реалом" ещё не завершена.

Франция. "Монако" продолжает подъём

"Монако" после возвращения Жардима продолжает набирать ход. На этот раз монегаски обыграли не кого-нибудь, а одного из лидеров чемпионата — "Лион". Александр Головин не отметился результативными действиями, но, как всегда, был очень полезен в черновой работе.

"Монако" уже на 16-м месте. От зоны вылета — пять очков.

Италия. Очередной гол Пёнтека и 102-минутный матч

Криштиану Роналду на этот раз позволил итальянцам отдохнуть от своих голов. А вот Кшиштоф Пёнтек — нет. Поляк из "Милана" снова забил и принёс своему клубу победу.

В итоге у Пёнтека уже 18 голов в Серии А, у Роналду — 19. Но это не главные цифры итальянских выходных. "Интер" и "Фиорентина" выдали абсолютно сумасшедший матч, завершившийся со счётом 3:3. И развязка в нём наступила только на 103-й минуте игры. Всё дело в VAR: судья очень тщательно отсматривал видеоповторы, не наблюдая часов.

В таблице у "Ювентуса" по-прежнему нет конкурентов, а вот "Милан" аккуратно подбирается к кузенам из "Интера".

Германия. "Боруссия" отстаивает первое место

Дортмундская "Боруссия" наконец-то победила — впервые за месяц. Причём кого: леверкузенский "Байер", который на неделе обидно уступил "Краснодару" в Лиге Европы. Матч получился кинематографичным и закончился со счётом 3:2.

"Боруссия" всё-таки сумела сохранить лидерство в чемпионате, но "Бавария" неприлично близко. Судьба титула решится в ближайших турах.