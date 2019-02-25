"Меня это расстроило". Моуринью высказался об отказе Кепы покидать поле

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"Меня это расстроило". Моуринью высказался об отказе Кепы покидать поле

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" высказал своё мнение об инциденте, произошедшем в финале Кубка Лиги, когда вратарь отказался уходить на замену перед серией пенальти.

Португальский специалист Жозе Моуринью отметил, что с пониманием отнёсся к действию голкипера Кепы Аррисабалага.

— У меня никогда подобного не происходило, однако я понимаю и Кепу, и Сарри. Вратарь хотел показать свой характер и готовность помочь команде в ответственный момент — в серии пенальти. И это хорошо, — приводит слова Моуринью издание A Bola. — С другой стороны, такое поведение игрока оставляет тренера и его штаб в шатком положении. Даже Кабальеро, который должен был выйти, ничего не понял. В целом меня расстроила данная ситуация.

Напомним, что Сарри перед серией пенальти решил произвести замену голкипера. Сам Кепа отказался покидать поле, чем вызвал недоумение у всего тренерского штаба и арбитров.

Как итог, "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в серии пенальти 4:3 и стал обладателем Кубка Английской лиги.

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