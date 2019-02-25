Мощный выстрел Малкина и мастерство Овечкина. Топ-моменты хоккейной недели

10. Йеспери Котканиеми ("Монреаль Канадиенс")
Финский форвард "Монреаля" Котканиеми точно бросил в касание после блестящего входа в зону своего партнёра.
JESPERI KOTKANIEMI SLAMS HOME PAUL BYRON'S FEED!#GoHabsGo pic.twitter.com/ZrOFOgV6bF— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 22 февраля 2019 г.
9. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")
Шайба, отскочив от руки вратаря, предательски влетела в ворота "Филадельфии" после мощного выстрела Евгения Малкина.
EVGENI MALKIN'S SHOT DEFLECTS OFF ELLIOTT'S GLOVE AND IN OFF HIS SKATE! WOW!#LetsGoPEns pic.twitter.com/EnqHxiNU4d— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 24 февраля 2019 г.
8. Нэйт Шмидт ("Вегас Голден Найтс")
Отличный сольный проход защитника "Вегаса" Нейта Шмидта закончился взятием ворот.
NATE SCHMIDT TIES IT BACK UP QUICKLY FOR VEGAS!#VegasBorn pic.twitter.com/X4NlUEX8Ou— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 21 февраля 2019 г.
7. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин может не только штамповать шайбы из левого круга вбрасывания. Если надо, форвард может убежать от соперника и красивым броском завершить атаку.
ALEX OVECHKIN BRINGS THE CAPITALS WITHIN 1!#ALLCAPS pic.twitter.com/e1No7YdKB9— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 23 февраля 2019 г.
6. Маркус Юханссон ("Нью-Джерси Девилз")
Нападающий "дьяволов" Маркус Юханссон воспользовался ошибкой защитника "пингвинов" и на классе переиграл Мэтта Мюррея.
MARCUS JOHANSSON TALLIES TO RESTORE THE DEVILS LEAD! TERRIFIC GOAL!#NJDevils pic.twitter.com/ykGzHyAJtP— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 20 февраля 2019 г.
5. Якоб Сильверберг ("Анахайм Дакс")
Здорово разыграли хоккеисты "Анахайма" шайбу в зоне соперника, не оставив шансов голкиперу "Вашингтона".
JAKOB SILFVERBERG GIVES THE DUCKS THE LEAD!#LetsGoDucks pic.twitter.com/rjmrtYZHOc— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 18 февраля 2019 г.
4. Брэйден Холтби ("Вашингтон Кэпиталз")
Блестящий сейв голкипера столичных Брэйдена Холтби в матче с "Торонто".
HOLTBEAST! 😳🤯 pic.twitter.com/CV5dYNvEw7— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 22 февраля 2019 г.
3. Михаил Григоренко (ЦСКА, Москва)
Классное исполнение буллита Михаилом Григоренко.
Grig😮renk😮— KHL (@khl_eng) 21 февраля 2019 г.
F😮r the W pic.twitter.com/26cjOnZCo1
2. Кэм Уорд ("Чикаго Блэкхокс")
Вратарь "Чикаго" Кэм Уорд чудом спас свои ворота от неминуемого гола.
The classic double post! #WNH pic.twitter.com/CdVV6xZ5A1— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 21 февраля 2019 г.
1. Оливер Лауридсен ("Йокерит", Хельсинки)
Защитник "Йокерита" Оливер Лауридсен, когда его команда играла в численном меньшинстве, выкинул шайбу от своих ворот в чужую зону. Да так выбросил, что обескуражил голкипера "Слована" Михала Войводу.
THIS. IS. INSANE.— KHL (@khl_eng) 21 февраля 2019 г.
You will probably never see a goal like this again. pic.twitter.com/uQlPP7f4Yx
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