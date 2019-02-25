Мощный выстрел Малкина и мастерство Овечкина. Топ-моменты хоккейной недели

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Мощный выстрел Малкина и мастерство Овечкина. Топ-моменты хоккейной недели

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Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Йеспери Котканиеми ("Монреаль Канадиенс")

Финский форвард "Монреаля" Котканиеми точно бросил в касание после блестящего входа в зону своего партнёра.

9. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Шайба, отскочив от руки вратаря, предательски влетела в ворота "Филадельфии" после мощного выстрела Евгения Малкина.

8. Нэйт Шмидт ("Вегас Голден Найтс")

Отличный сольный проход защитника "Вегаса" Нейта Шмидта закончился взятием ворот.

7. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин может не только штамповать шайбы из левого круга вбрасывания. Если надо, форвард может убежать от соперника и красивым броском завершить атаку.

6. Маркус Юханссон ("Нью-Джерси Девилз")

Нападающий "дьяволов" Маркус Юханссон воспользовался ошибкой защитника "пингвинов" и на классе переиграл Мэтта Мюррея.

5. Якоб Сильверберг ("Анахайм Дакс")

Здорово разыграли хоккеисты "Анахайма" шайбу в зоне соперника, не оставив шансов голкиперу "Вашингтона".

4. Брэйден Холтби ("Вашингтон Кэпиталз")

Блестящий сейв голкипера столичных Брэйдена Холтби в матче с "Торонто".

3. Михаил Григоренко (ЦСКА, Москва)

Классное исполнение буллита Михаилом Григоренко.

2. Кэм Уорд ("Чикаго Блэкхокс")

Вратарь "Чикаго" Кэм Уорд чудом спас свои ворота от неминуемого гола.

1. Оливер Лауридсен ("Йокерит", Хельсинки)

Защитник "Йокерита" Оливер Лауридсен, когда его команда играла в численном меньшинстве, выкинул шайбу от своих ворот в чужую зону. Да так выбросил, что обескуражил голкипера "Слована" Михала Войводу.

Автор:
СР
Сергей Расторгуев
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