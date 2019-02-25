Вам и не снилось. Сколько зарабатывают игроки КХЛ?

Издание "Спорт-экспресс" в преддверии плей-офф Континентальной хоккейной лиги представило рейтинг зарплат лучших игроков. В десятку самых высокооплачиваемых игроков попал всего один игрок СКА — Павел Дацюк, который расположился на второй строчке. Наибольшее представительство в топ-10 у "Металлурга" и "Ак Барса" — по три человека.
- Сергей Мозякин ("Металлург", Россия) — 180 млн рублей.
- Павел Дацюк (СКА, Россия) — 170 млн рублей.
- Николай Кулёмин ("Металлург", Россия) — 165 млн рублей.
- Найджел Доус ("Автомобилист", Канада/Казахстан) — 150 млн рублей.
- Андрей Марков ("Ак Барс", Россия) — 150 млн рублей.
- Линус Умарк ("Салават Юлаев", Швеция) — 150 млн рублей.
- Антон Ландер ("Ак Барс", Швеция) — 140 млн рублей.
- Данис Зарипов ("Ак Барс", Россия) — 130 млн рублей.
- Виктор Антипин ("Металлург", Россия) — 125 млн рублей.
- Алексей Марченко (ЦСКА, Россия) — 125 млн рублей.
Суммы не учитывают бонусов, положенных по контракту, представлен только оклад. Цифры получены от спортивных инсайдеров. Год назад зарплаты игроков были выше, но Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов покинули лигу, а Павел Дацюк подписал новый контракт.
В КХЛ стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Юрзинов-младший: В этом сезоне борьба за Кубок Гагарина будет очень серьёзной
- Популярные
- По времени