Вам и не снилось. Сколько зарабатывают игроки КХЛ?

Суммы уменьшились по сравнению с прошлым сезоном, но всё равно остаются девятизначными.

Издание "Спорт-экспресс" в преддверии плей-офф Континентальной хоккейной лиги представило рейтинг зарплат лучших игроков. В десятку самых высокооплачиваемых игроков попал всего один игрок СКА — Павел Дацюк, который расположился на второй строчке. Наибольшее представительство в топ-10 у "Металлурга" и "Ак Барса" — по три человека.

Сергей Мозякин ("Металлург", Россия) — 180 млн рублей. Павел Дацюк (СКА, Россия) — 170 млн рублей. Николай Кулёмин ("Металлург", Россия) — 165 млн рублей. Найджел Доус ("Автомобилист", Канада/Казахстан) — 150 млн рублей. Андрей Марков ("Ак Барс", Россия) — 150 млн рублей. Линус Умарк ("Салават Юлаев", Швеция) — 150 млн рублей. Антон Ландер ("Ак Барс", Швеция) — 140 млн рублей. Данис Зарипов ("Ак Барс", Россия) — 130 млн рублей. Виктор Антипин ("Металлург", Россия) — 125 млн рублей. Алексей Марченко (ЦСКА, Россия) — 125 млн рублей.

Суммы не учитывают бонусов, положенных по контракту, представлен только оклад. Цифры получены от спортивных инсайдеров. Год назад зарплаты игроков были выше, но Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов покинули лигу, а Павел Дацюк подписал новый контракт.

В КХЛ стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Юрзинов-младший: В этом сезоне борьба за Кубок Гагарина будет очень серьёзной