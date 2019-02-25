Медведева и Туктамышева — мимо? Оглашена заявка на ЧМ по фигурному катанию

Состав участников остался таким же, как и на чемпионат Европы, но возможны изменения.

Федерация фигурного катания на коньках России огласила заявку на чемпионат мира, который состоится с 18 по 24 марта в Японии. Главной интригой было, кто станет третьей участницей в соревнованиях женщин-одиночниц — Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева. Однако у федерации оказался неожиданный ответ: они обе остаются запасными, как и на чемпионате Европы.

— После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами ISU (Международный союз конькобежцев), мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира, — сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

То есть на мировом первенстве Россию будут представлять те же фигуристы, кто представлял Россию на чемпионате Европы в Минске.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин.

Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Дедлайн подачи заявки наступил сегодня, 25 февраля, в 14:00. Однако, учитывая, что до чемпионата мира ещё целый месяц, Медведева и Туктамышева, будучи запасными, могут быть заявлены на турнир. Об этом говорил тот же Горшков: "Заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно — люди же могут травмироваться, например. Это не будет конкретный список из трёх человек в каждом виде".

Однако вопрос, как будет объясняться замена спортсмена, записанного в основной состав, в случае если он не получит травму, остаётся открытым.

Кто должен ехать на чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?