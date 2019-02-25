"Локомотив" одержал волевую победу над "Сочи" в Кубке Гагарина

Ярославцы, уступая по ходу матча в две шайбы, сумели отыграться и вырвать победу в овертайме.

В Ярославле местный "Локомотив" в первом матче 1/8 плей-офф Кубка Гагарина победил "Сочи" — 4:3 (ОТ). Для сочинцев начало матча получилось многообещающим. К 14-й минуте коллектив из солнечного города повёл в счёте — 0:2. Отличились у гостей Кирилл Капустин и Юрки Йокипакка.

Ярославцы усилиями Стеффана Кронвалля и Егора Аверина выправили ситуацию. За восемь минут до конца второго периода Кронвалль оформил дубль, и уже "Сочи" нужно было догонять набравший ход "Локомотив".

И это "леопардам" удалось. На первой минуте третьего периода Кирилл Капустин также делает дубль, не отставая от своего оппонента — Стеффана.

Победу "Локомотиву" в начале овертайма принёс Георгий Иванов. 1:0 — "Локомотив" впереди в серии.

Второй матч между командами состоится 27 февраля в Ярославле.

"Магнитка" во втором овертайме одолела "Салават Юлаев" в Кубке Гагарина

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Локомотив" Ярославль — "Сочи" — 4:3 ОТ