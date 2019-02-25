"Авангард" разгромил "Ак Барс", а "Динамо" было сильнее "Йокерита"

Шесть безответных шайб побывало в воротах действующего чемпиона "Ак Барса", Шумаков оформил дубль.

В подмосковной Балашихе борьбу за Кубок Гагарина начали омский "Авангард" и казанский "Ак Барс". В первом матче между командами как таковой борьбы не получилось — "Ак Барс" был разгромлен со счётом 6:0. У "Авангарда" дубль на счету Сергея Шумакова.

Этот парень достоин ваших оваций! И за красоту первого гола, и за настойчивость во втором! #АВГАКБ #БородаНадежды pic.twitter.com/7tVpGptaJs — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 25 февраля 2019 г.

Также у омичей по разу отличились Денис Зернов, Вилле Покка, Артём Манукян, Коди Франсон. "Авангард" вышел вперёд в серии — 1:0.

В Хельсинки местный "Йокерит" принимал московское "Динамо" и потерпел поражение — 2:4. Счёт в матче открыли динамовцы — Тарасов реализовал большинство.

Через четыре минуты Джон Норман восстановил равенство. В третьем периоде шайбы Муранова и Шипачёва создали хороший задел бело-голубым, но спустя две минуты Кристиан Весалайнен вернул финнов в игру. Однако за 20 секунд до конца третьей двадцатиминутки Евгений Мозер забросил шайбу в пустые ворота — 2:4, победа "Динамо".

Вторые матчи пройдут 27 февраля. Напомним, серии играются до четырёх побед, после чего проигравшие команды покинут турнир, а победители продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Авангард" Омск — "Ак Барс" Казань — 6:0

"Йокерит" Хельсинки — "Динамо" Москва — 2:4