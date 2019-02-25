"Авангард" разгромил "Ак Барс", а "Динамо" было сильнее "Йокерита"

В подмосковной Балашихе борьбу за Кубок Гагарина начали омский "Авангард" и казанский "Ак Барс". В первом матче между командами как таковой борьбы не получилось — "Ак Барс" был разгромлен со счётом 6:0. У "Авангарда" дубль на счету Сергея Шумакова.
Этот парень достоин ваших оваций! И за красоту первого гола, и за настойчивость во втором! #АВГАКБ #БородаНадежды pic.twitter.com/7tVpGptaJs— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 25 февраля 2019 г.
ГОЛ ГОДА #АВГАКБ #БородаНадежды pic.twitter.com/gOzo5xvfoU— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 25 февраля 2019 г.
Также у омичей по разу отличились Денис Зернов, Вилле Покка, Артём Манукян, Коди Франсон. "Авангард" вышел вперёд в серии — 1:0.
В Хельсинки местный "Йокерит" принимал московское "Динамо" и потерпел поражение — 2:4. Счёт в матче открыли динамовцы — Тарасов реализовал большинство.
Гол в Хельсинки! Тарасов за @dynamo_ru. #ЙОКДИН | #КубокГагарина pic.twitter.com/cpYf69utLr— КХЛ (@khl) 25 февраля 2019 г.
Через четыре минуты Джон Норман восстановил равенство. В третьем периоде шайбы Муранова и Шипачёва создали хороший задел бело-голубым, но спустя две минуты Кристиан Весалайнен вернул финнов в игру. Однако за 20 секунд до конца третьей двадцатиминутки Евгений Мозер забросил шайбу в пустые ворота — 2:4, победа "Динамо".
Победный от #87. #КубокГагарина pic.twitter.com/6j2NG0AR3a— КХЛ (@khl) 25 февраля 2019 г.
Вторые матчи пройдут 27 февраля. Напомним, серии играются до четырёх побед, после чего проигравшие команды покинут турнир, а победители продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф
"Авангард" Омск — "Ак Барс" Казань — 6:0
"Йокерит" Хельсинки — "Динамо" Москва — 2:4
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