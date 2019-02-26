Василевский: Исмаилов не только снимает видео в Instagram, он ещё и топ-боец

Топовый российский средневес Вячеслав Василевский в интервью Лайфу поделился своими эмоциями в преддверии супербоя против Магомеда Исмаилова, которыми состоится 27 апреля на турнире АСА 95 в Москве.

— Вячеслав, настоящей "бомбой" для фанатов ММА стала новость о предстоящем в апреле твоём поединке с Магомедом Исмаиловым. Расскажи, насколько тебе интересен этот соперник?

— Для меня это тоже стало "бомбой", я вообще хотел подраться весной. И здесь появился вариант с Магой… Конечно, при всех его спортивных заслугах, титулах и боях он очень популярный боец. За его карьерой следят, наверное, миллионы мальчишек, фанатов и взрослых мужчин. Поэтому подраться с ним очень интересно. Я не отрицаю его высокий класс как бойца. Исмаилов не только медийный, не только делает классное видео в "Инстаграм", но и подраться может достойно.

— Ты отметил, что Магомед довольно медийный боец. Был ли для тебя этот фактор определяющим в предложении принять бой?

— Нет, это не был решающий фактор. Просто сошлись все условия, тем более я никогда не отказываюсь от поединков. Этот бой интересен не только из-за медийности Магомеда, но и потому что к этому бою будет приковано много внимания. Как только его анонсировали, начался ажиотаж, мне стали звонить журналисты, люди подходят на улице, спрашивают про поединок. Большому количеству людей интересно наше противостояние.

— В 2017 году ты уступил Альберту Дураеву. Победа над Исмаиловым должна стать трамплином к титульному реваншу?

— Может быть. У меня соглашение на два поединка с АСА. Для начала необходимо пройти Магомеда, выиграть у него. А затем… почему бы не взять реванш у Дураева?

— Ты пропустил весь 2018 год в выступлениях по ММА. Может ли это как-то сказаться во время поединка с Исмаиловым? Как ты себя чувствуешь сейчас?

— На самом деле в 2018-м у меня состоялся бой в Новосибирске. Возможно, это был не такой раскрученный боец, как Магомед Исмаилов, но хочу сказать, что это был сильный парень. И он уже после того, как проиграл мне, успел выиграть у всем известного в России Майкеля Фалькана. Соответственно это говорит о каком-то уровне. Да, у меня был простой. Но сейчас я нахожусь в состоянии воодушевления и подъёма сил.

— Не секрет, что раскрутка боя Минеев — Исмаилов непосредственно самими бойцами стала одной из самых громких в истории российского ММА. Как ты относишься к трештокингу? Расскажи о своих отношениях с Исмаиловым, возможно ли, что и ваш бой будет достаточно хайповым?

— Уже так называемый хайп начинается в "Инстаграме" и в других соцсетях. Я думаю, что это будет только набирать обороты, и этот поединок станет действительно очень ожидаемым. Я в этом даже не сомневаюсь. Обещаю, наш с Исмаиловым хайп ещё впереди!

— Кстати, интересен ли тебе в будущем бой с Минеевым? Каким ты видишь этот поединок?

— В целом, наверное, интересен. Но пока я его не вижу. Потому что нет даже разговоров об этом. Вообще, очень интересно биться с ребятами, которые на слуху и сами хотят с тобой подраться. Поэтому вариант с Минеевым не стоит отрицать. Если мы придём к определенным договоренностям, то этот бой состоится.