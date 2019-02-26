"Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля

По данным СМИ, в лондонском клубе голкипер получает порядка 226 тысяч евро еженедельно.

В "Челси" закрыли неприятный инцидент, произошедший в финале Кубка Английской лиги, когда голкипер Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля на замену. Вратарь принёс извинения клубу и фанатам. Руководство оштрафовало его на недельную зарплату, которая составляет, по данным СМИ, 195 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно 226 тысяч евро.

В этом эпизоде случилось недопонимание, но я допустил большую ошибку, поведя себя именно так. Приношу извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, Вилли, партнёрами по команде и клубом. Кроме того, я извиняюсь перед фанатами. Кепа Аррисабалага

Напомним, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сразу после игры вступился за голкипера, объяснив, что произошло недопонимание. Вратарь в свою очередь отметил, что уважает решения тренера и просто не до конца понял его намерения. "Челси" в итоге уступил "Манчестер Сити" в серии пенальти и не взял трофей.

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