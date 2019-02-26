Адвокат Кокорина намерен обратиться в ЕСПЧ

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого о продлении ареста.

После отклонения Мосгорсуда апелляции о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также другим фигурантам дела, адвокат форварда "Зенита" заявил, что в течение двух недель будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

— Мы намерены обращаться в ЕСПЧ, потому что терпеть это издевательство над правосудием невозможно. Сразу, как получим копию апелляционного постановления Мосгорсуда, будем подавать жалобу, — приводит слова адвоката Игоря Бушманова "Чемпионат". — Это касается только Александра Кокорина, потому что есть угроза здоровью из-за ранее полученной травмы и отсутствия оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, что ранее суд отклонил жалобу адвокатов, футболисты останутся в СИЗО до 8 апреля.