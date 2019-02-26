"Просто казус". Биатлонистка Васильева объяснила пропуск допинг-тестов

Биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала пост в "Инстаграме", где пояснила, почему пропустила подряд три сдачи допинг-теста.
— Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал "дома в 7 утра", но я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, а утром ко мне приехали комиссары. Третий их визит был, когда я улетела в Америку. Я не учла часовые пояса, — пояснила Васильева.
Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведение. Прошу всех болельщиков успокоится. Такова доля спортсмена, мы обязаны отмечать свое местонахождение и ставить часовой интервал каждый день 7/ 365 дней в году, Комиссары могут приехать к спортсмену в любой понравившийся им день, напряжении всего существования спортсмена в спорте. И ты обязан каждый день их ждать. Таковы правила антидопинга. И так: Первый визит ко мне был в мае месяце, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в 7 утра», я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет и я улетела, а утром ко мне приехали Комиссары. Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуску уже поставили. Мы спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС и менять свои адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год сложно не ошибиться и помнить обо всем. Мы ведь не только об этом должны помнить, но и том, что мы кушаем, что мы пьем. У нас даже чаи не все разрешены. Сборные травы не все разрешены. Мы должны обо всем помнить. Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, мы не можем выпить таблетку от головы не посоветовавшись с доктором. Даже обычный колдрекс при простуде запрещен. Вот такой вот казус случился со мной. Обидно что все так вышло. Сейчас я жду решения.
Также она отметила, что с постоянными разъездами сложно не ошибиться и помнить обо всём. Теперь она ждёт решения. Ей грозит дисквалификация до конца сезона из-за нарушений кодекса ВАДА, который запрещает пропускать три допинг-теста за 12 месяцев.
- Популярные
- По времени