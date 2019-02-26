"Просто казус". Биатлонистка Васильева объяснила пропуск допинг-тестов

27-летняя спортсменка трижды пропустила визиты допинг-офицеров и, скорее всего, уже не выступит на Универсиаде в Красноярске и чемпионате мира в Эстерсунде.

Биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала пост в "Инстаграме", где пояснила, почему пропустила подряд три сдачи допинг-теста.

— Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал "дома в 7 утра", но я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, а утром ко мне приехали комиссары. Третий их визит был, когда я улетела в Америку. Я не учла часовые пояса, — пояснила Васильева.

Также она отметила, что с постоянными разъездами сложно не ошибиться и помнить обо всём. Теперь она ждёт решения. Ей грозит дисквалификация до конца сезона из-за нарушений кодекса ВАДА, который запрещает пропускать три допинг-теста за 12 месяцев.