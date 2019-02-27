Боец Асатрян — о Багаутинове: Не понимаю, Али в роли или на самом деле такой!

Предстоящий 6 апреля в Москве поединок организации Fight Nights Global между Али Багаутиновым и Вартаном Асатряном по праву должен стать самым ожидаемым боем 2019 года. Оба соперника в лучших традициях западного трештокинга смогли приковать огромное внимание аудитории к этому сражению.

Экс-чемпион организации Вартан Асатрян в интервью Лайфу рассказал о своём отношении к Али, желании с ним встретиться "без ушей" и отсутствии желания драться за титул чемпиона, пока им владеет Жалгас Жумагулов.

— Вартан, 6 апреля ты выйдешь на, возможно, самый главный поединок в своей карьере. Расскажи, какие у тебя ожидания от боя с Али Багаутиновым? Чем интересна тебе эта схватка?

— Для меня каждая новая схватка — это и есть мой главный поединок, а там не важно уже, кто напротив меня стоит. Для кого-то это имя, может, и громкое, но для меня это очередной соперник, с которым я должен сразиться.

— Для большинства фанатов ММА ваш бой — это не просто поединок по правилам смешанных единоборств, а самая настоящая война в клетке. Расскажи о своём отношении к Али как человеку и бойцу?

— Как боец, может, Али и хороший, но как человек… Он как минимум некрасиво начал себя позиционировать по отношению ко мне, дальше всё видно будет.

— Складывается впечатление, что вы действительно друг друга ненавидите. Так ли это на самом деле, или это скорее спортивная злость?

— Это тот боец, по отношению к которому у меня нет агрессии. Я знаю, и больше чем уверен, что он выполняет команды руководства организации FNG. Поэтому, когда я ему звонил, чтобы с ним отдельно увидеться, я пытался понять для себя самого, на самом ли деле он что-то лично от меня хотел, или очередной театр устраивает... И уже отталкиваться от ситуации, но встреча, как вы знаете, состоялась внезапно и на глазах у всего мира.

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— Во время этой внезапной встречи в конце прошлого года на турнире FNG в Москве ты всё же спросил у Али: почему он не поднял трубку, когда ты звонил? Расскажи, для чего ты ему звонил? Ты хотел с ним встретиться для разговора по-мужски?

— Хотел увидеться с ним лично, без лишних ушей, и понять его. А то никак не пойму Али, то ли он в роли, то ли на самом деле такой. Я не понял одного в тот вечер: какой был смысл снимать пиджак в клетке? Наоборот, ведь удары менее заметны в нём.

— Если ты встретишь Али где-нибудь до боя, как ты отреагируешь на него?

— Уже никак! Я уже отреагировал в клетке. Остаётся 6 апреля отреагировать!

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— Каким ты видишь предстоящий бой? Как он будет складываться и каким станет итог?

— Никто не может видеть, как он будет складываться и как сложится. Хотеть может каждый по-своему, но это ММА, это не 30 минут боя без остановки. Жаль, что он не согласился на этот формат. Я уверен, что для FNG это был бы шикарный формат, тем более сейчас.

— При любом раскладе, будет ли тебе интересен реванш с Багаутиновым?

— Не знаю. Пока не могу ответить.

— В случае победы кто должен будет стать твоим следующим оппонентом? Чемпион организации Жалгас Жумагулов?

— Не знаю кто, но точно не Жалгас, у меня с ним очень хорошие отношения. Это очень порядочный человек, и я рад нашему знакомству с ним, желаю ему дальнейших побед! При любом раскладе я с ним не выйду в клетку.