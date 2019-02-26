СКА проиграл "Спартаку" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Московский "Спартак" в Санкт-Петербурге одержал сенсационную победу над местным СКА — 2:0. Обе шайбы москвичи забросили в конце первого периода, в обоих случаях реализовав численное преимущество.
За две с половиной минуты до конца первого отрезка встречи Ганзл Робин открыл счёт в матче, наказав СКА за удаление Патрика Херсли.
Ворота пустее некуда. "Спартак" забивает первый гол серии!#СКАСПР | #КубокГагарина pic.twitter.com/6KRid3dnX1— КХЛ (@khl) 26 февраля 2019 г.
Через минуту на ту же скамейку для плохих парней за подножку присел нападающий армейцев Андрей Кузьменко, и Мартиньш Карсумс удвоил преимущество москвичей.
🚨🚨#СКАСПР | #КубокГагарина pic.twitter.com/NRyGuodVlH— КХЛ (@khl) 26 февраля 2019 г.
СКА имел моменты перевернуть игру, в два раза перебросав соперника, но спартаковцы отстояли для себя победный счёт, не дав распечатать свои ворота грозному противнику. 1-0 в серии в пользу "Спартака".
В параллельном матче в Москве ЦСКА не оставил шансов подмосковному "Витязю" — 4:0. У армейцев отличились Григоренко, Шалунов, Окулов и Светлаков.
Михаил Григоренко открывает счет нашим шайбам в плей-офф! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/UBjdsjyPud— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 26 февраля 2019 г.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф
СКА Санкт-Петербург — "Спартак" Москва — 0:2
ЦСКА Москва — "Витязь" Подольск — 4:0
"Барыс" Астана — "Торпедо" Нижний Новгород — 4:1
"Автомобилист" Екатеринбург — "Трактор" Челябинск — 3:0
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