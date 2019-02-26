СКА проиграл "Спартаку" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Две шайбы, забитые в большинстве, помогли красно-белым одержать победу над одним из главных фаворитов турнира.

Московский "Спартак" в Санкт-Петербурге одержал сенсационную победу над местным СКА — 2:0. Обе шайбы москвичи забросили в конце первого периода, в обоих случаях реализовав численное преимущество.

За две с половиной минуты до конца первого отрезка встречи Ганзл Робин открыл счёт в матче, наказав СКА за удаление Патрика Херсли.

Через минуту на ту же скамейку для плохих парней за подножку присел нападающий армейцев Андрей Кузьменко, и Мартиньш Карсумс удвоил преимущество москвичей.

СКА имел моменты перевернуть игру, в два раза перебросав соперника, но спартаковцы отстояли для себя победный счёт, не дав распечатать свои ворота грозному противнику. 1-0 в серии в пользу "Спартака".

В параллельном матче в Москве ЦСКА не оставил шансов подмосковному "Витязю" — 4:0. У армейцев отличились Григоренко, Шалунов, Окулов и Светлаков.

Михаил Григоренко открывает счет нашим шайбам в плей-офф! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/UBjdsjyPud — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 26 февраля 2019 г.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

СКА Санкт-Петербург — "Спартак" Москва — 0:2

ЦСКА Москва — "Витязь" Подольск — 4:0

"Барыс" Астана — "Торпедо" Нижний Новгород — 4:1

"Автомобилист" Екатеринбург — "Трактор" Челябинск — 3:0