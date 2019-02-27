Шайба Кузнецова и два очка Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву"

Усилиями российских нападающих "Вашингтон" одержал волевую победу, уступая по ходу матча 0:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на родном льду одержал крупную победу над "Оттавой Сенаторз" — 7:2. К середине первого периода гости из Канады повели в две шайбы — отличились Линдберг и Даклер. В дальнейшем забивали только хоккеисты "Вашингтона". Ещё до первого перерыва Уилсон с Эллером счёт сравняли, а в начале третьего отрезка игры Джон Карлсон вывел "столичных" вперёд в матче.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. У форварда два (1+1) заработанных балла в матче. Александр Овечкин голов не забил и ограничился двумя результативными передачами.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Оттава Сенаторз" — 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)