Подерётся ли Диего Брандао с Расулом Мирзаевым в АСА?

Топовый бразильский боец, 31-летний Диего Брандао, подписал контракт с российской организацией Absolute Championship Akhmat (АСА).

Диего Брандао (24-13-0) стал известен на весь мир в 2011 году, заключив в этот период контракт с организацией № 1 на планете UFC. Под сводами "восьмиугольника" бразильский топ провёл 10 поединков, выиграв в шести из них. В июле 2014 года Брандао вышел на бой против Конора Макгрегора, уступив звёздному ирландцу техническим нокаутом в первом раунде. По словам Диего, на этот бой он выходил опустошённым морально и фактически без подготовки… Также среди обидчиков южноамериканца такие звёздные бойцы, как Дастин Пуарье и Брайан Ортега.

28 января 2017 года Брандао поставил на уши российское ММА, выиграв экзотическим болевым приёмом у мастера грепплинга Мурада Мачаева в рамках организации Fight Nights Global в Дагестане. После боя болельщики пытались закидать бразильца пластиковыми бутылками. Дело в том, что за несколько дней до встречи с Мачаевым Диего заявил в социальных сетях о том, что "готов перебороть весь зал в Дагестане". В сентябре 2017 года бразилец вновь вернулся в кавказскую республику, войдя в клетку против топового российского легковеса Ахмеда Алиева. По ходу боя Ceara стал уступать Мяснику, почувствовавшему "вкус крови" бразильца. Но финал поединка был омрачён: кто-то из фанатов на трибунах кинул пластиковую бутылку в клетку, что вынудило Брандао попросту перелезть за ограду "восьмиугольника" в знак протеста. Бразильцу было засчитано техническое поражение…

После схватки с Алиевым Диего продолжил карьеру уже в других организациях: японском Rizin и уральском RCC, досрочно одолев Сатору Китаоку и Венера Галиева и проиграв нокаутом Дэрону Крукшенку.

Организация АСА пока не анонсировала дату дебюта Диего Брандао, но наверняка одним из соперников колоритного бразильца станет Расул Мирзаев. Дело в том, что в конце 2016 года бойцы должны были встретиться между собой в рамках организации Fight Nights Global, но тогда по причине возникших проблем в жизни Чёрного Тигра этого не случилось. Получится ли на этот раз в АСА?