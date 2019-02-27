"Агрономы — гении?" Российский футбол возвращается со старыми проблемами

Два матча первого после зимней паузы тура уже перенесли, хотя, как выясняется, можно было обойтись и без этого.

18-й тур чемпионата России по футболу — первый после зимней паузы — стартует уже в эту пятницу, 1 марта. До возвращения большого футбола остаётся совсем немного времени, а вот большие проблемы успели вернуться даже чуть раньше. Учитывая погодные условия в нашей стране, играть в футбол в это время года всегда было непросто. Некоторые такие истории о зимнем и весеннем футболе становились откровенными мемами.

В конце прошлого года после "криофутбола" в исполнении "Енисея" и "Ахмата" хотя бы матч "Оренбурга" и "Крыльев" решили перенести. По времени. А теперь, спустя ровно три месяца, матчи переносят уже территориально.

Начался новый сезон старого сериала всё с того же "Енисея". Хоть погода в Сибири и не самая приятная для футбола, но дело тут в другом: в Красноярске будет проходить Универсиада, а местный стадион будет использоваться в качестве пресс-центра. Кроме того, справедливости ради, о переносе игры стало известно относительно заранее — 11 февраля. "Енисей" и "Ростов" в итоге сыграют в Сочи на стадионе "Фишт", который является резервным в РПЛ.

Уважаемые болельщики!



В связи с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в городе Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года матч 18-го тура Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги "Енисей" - "Ростов" будет проведен в городе Сочи на стадионе "Фишт". pic.twitter.com/8B1bJTTNDm — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 февраля 2019 г.

Совсем другая история с тульским "Арсеналом". Судьба матча с ЦСКА решилась только вчера вечером, хотя поединок должен состояться уже в субботу, 2 марта. Он в итоге пройдёт на "Ахмат-арене" в Грозном, то есть за полторы тысячи километров от изначальной локации. А всё из-за того, что в Туле почему-то не смогли подготовить газон: его качество настолько не понравилось РПЛ, что решение было однозначным: здесь играть нельзя.

⚠️ Повторная проверка газона стадиона «Арсенал» выявила, что поле не соответствует Регламенту РПЛ. Его эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется



➡️ О месте проведения матча «Арсенал» – ЦСКА мы сообщим дополнительно#РПЛhttps://t.co/iysNZX1vZz — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 февраля 2019 г.

У болельщиков в итоге просят прощения за доставленные неудобства и объясняют, как вернуть билеты. Кроме того, "Арсеналу" придётся ещё и оплатить ЦСКА выезд в Грозный: в ненадлежащем качестве своего поля виноваты именно туляки.

И на фоне всего этого безобразия появляется екатеринбургский "Урал", которому предстоит в субботу принимать "Зенит", и хвастается качеством своего газона. Урал — далеко не самый тёплый регион страны, однако там почему-то сумели подготовить качественное покрытие. Может, агрономы действительно гении?

😎Агрономы - гении?

-10 ночью ❄️

- 5 днем ❄️

А поле "Екатеринбург Арены" радует глаз! Календарный февраль - и никаких помех для проведения матча #УралЗенит! #Качатьгениев pic.twitter.com/wvgbcRTFBr — ФК Урал (@FCURAL) 27 февраля 2019 г.

В итоге матч "Енисей" — "Ахмат" переедет на 4 тысячи километров, а "Арсенал" — ЦСКА — на 1,5. Большинство болельщиков из Красноярска и Тулы домашние матчи своих команд не увидят, потому что отправиться в такое путешествие смогут (да и захотят) не все. Поэтому, даже несмотря на наследие чемпионата мира, российский футбол порой всё ещё остаётся бессмысленным и беспощадным. Будем надеяться, что качество футбола в РПЛ и успехи наших клубов в Лиге Европы смогут быстро развеять эту печаль.