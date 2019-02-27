Сафин и Федерер. Топовые теннисисты назвали кумиров детства

13 из 150 лучших игроков тура ATP ориентировались именно на российского теннисиста.

У лучших теннисистов мира, входящих в топ-150 рейтинга ATP, спросили, кто был их кумиром в детстве. Абсолютным лидером опроса стал легендарный швейцарец Роджер Федерер, который до сих продолжает бить рекорды. Его выбрали 34 игрока. На второй строчке оказался американец Пит Сампрас (20), который блистал в туре в девяностых и начале нулевых. Третьим самым популярным кумиром теннисистов стал россиянин Марат Сафин, обошедший в рейтинге Рафаэля Надаля и Андре Агасси. Своим идолом его назвали 13 теннисистов.

Top 150 idols growing up*



Federer 34

Sampras 20

Safin 13

Nadal 12

Agassi 10

Hewitt, Rafter 7

Ferrer 6

Ferrero, Roddick 4

Kuerten, Ivanisevic, Becker, Edberg 3

Kafelnikov, Djokovic, Nalbandian, Gonzalez, Tsonga, Rios 2

17 players 1



*according to ATP website — enrico maria riva (@enricomariariva) 26 февраля 2019 г.

Сафин выступал в туре с 1996 по 2009 год. Его пик пришёлся на стык веков. 2000 год Марат закончил в ранге второй ракетки мира, в 2002 году был на третьем месте в рейтинге. В 2016 году Сафина первым из российских теннисистов включили в Международный зал теннисной славы. За свою карьеру россиянин выиграл 2 турнира Большого шлема, 17 турниров ATP и дважды становился победителем Кубка Дэвиса в составе сборной России.