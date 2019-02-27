Сафин и Федерер. Топовые теннисисты назвали кумиров детства

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Сафин и Федерер. Топовые теннисисты назвали кумиров детства

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов/Алексей Филиппов

13 из 150 лучших игроков тура ATP ориентировались именно на российского теннисиста.

У лучших теннисистов мира, входящих в топ-150 рейтинга ATP, спросили, кто был их кумиром в детстве. Абсолютным лидером опроса стал легендарный швейцарец Роджер Федерер, который до сих продолжает бить рекорды. Его выбрали 34 игрока. На второй строчке оказался американец Пит Сампрас (20), который блистал в туре в девяностых и начале нулевых. Третьим самым популярным кумиром теннисистов стал россиянин Марат Сафин, обошедший в рейтинге Рафаэля Надаля и Андре Агасси. Своим идолом его назвали 13 теннисистов.

Сафин выступал в туре с 1996 по 2009 год. Его пик пришёлся на стык веков. 2000 год Марат закончил в ранге второй ракетки мира, в 2002 году был на третьем месте в рейтинге. В 2016 году Сафина первым из российских теннисистов включили в Международный зал теннисной славы. За свою карьеру россиянин выиграл 2 турнира Большого шлема, 17 турниров ATP и дважды становился победителем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

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