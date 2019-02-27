Решили голосованием. На чемпионат мира поедет Медведева, а не Туктамышева

Читайте также

Решили голосованием. На чемпионат мира поедет Медведева, а не Туктамышева

673

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Федерация фигурного катания на коньках России всё-таки сделала выбор и публично огласила своё решение.

Федерация фигурного катания на коньках России положила конец вопросу "Медведева или Туктамышева?". На сайте организации появился список спортсменов, которые будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Японии, который пройдёт в марте. В основной состав национальной команды в женском одиночном катании вошли Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. Её предпочли Елизавете Туктамышевой в результате голосования.

По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказалось 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — 7 человек, один член совета воздержался

Федерация фигурного катания

Полный состав участников выглядит следующим образом.

Женское одиночное катание:

  • Софья Самодурова
  • Алина Загитова
  • Евгения Медведева

Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужское одиночное катание:

  • Александр Самарин
  • Максим Ковтун
  • Михаил Коляда

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Парное катание:

  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов
  • Наталья Забияко — Александр Энберт
  • Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин.

Танцы на льду:

  • Александра Степанова — Иван Букин
  • Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Запасные: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов.

Ранее Федерация всячески пыталась отсрочить момент выбора, отправив такую же заявку, как и на чемпионат Европы, и так не огласив критерии отбора, из-за чего возникло множество обсуждений.

Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×