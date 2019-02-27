Решили голосованием. На чемпионат мира поедет Медведева, а не Туктамышева

Федерация фигурного катания на коньках России положила конец вопросу "Медведева или Туктамышева?". На сайте организации появился список спортсменов, которые будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Японии, который пройдёт в марте. В основной состав национальной команды в женском одиночном катании вошли Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. Её предпочли Елизавете Туктамышевой в результате голосования.
По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказалось 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — 7 человек, один член совета воздержался
Федерация фигурного катания
Полный состав участников выглядит следующим образом.
Женское одиночное катание:
- Софья Самодурова
- Алина Загитова
- Евгения Медведева
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Мужское одиночное катание:
- Александр Самарин
- Максим Ковтун
- Михаил Коляда
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Парное катание:
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов
- Наталья Забияко — Александр Энберт
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин.
Танцы на льду:
- Александра Степанова — Иван Букин
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов
Запасные: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов.
Ранее Федерация всячески пыталась отсрочить момент выбора, отправив такую же заявку, как и на чемпионат Европы, и так не огласив критерии отбора, из-за чего возникло множество обсуждений.
Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?
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