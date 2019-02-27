Первая медаль за 28 лет! Лыжник Бессмертных выиграл серебро ЧМ

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии прошла гонка на 15 километров классикой с раздельным стартом. Победу праздновал норвежец Сундбю, а серебряную медаль завоевал российский лыжник Александр Бессмертных. Для российских спортсменов такой успех был недостижим на протяжении последних 28 лет. В 1991 году Владимир Смирнов выиграл бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем.
Сегодня же немного до медали не хватило ещё одному российскому спортсмену: Андрей Ларьков стал четвёртым. Александр Большунов финишировал восьмым, Максим Вылегжанин — тридцать третьим.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Зеефельд, Австрия
Мужчины
15 км, классический стиль
- Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38,22,6
- Александр Бессмертных (Россия) — 2,9
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 20,4
- Андрей Ларьков (Россия) — 22,8
- Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 24,3
- Дарио Колонья (Швейцария) — 32,4
- Шур Рёте (Норвегия) — 33,9
- Александр Большунов (Россия) — 58,5
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