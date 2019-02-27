Первая медаль за 28 лет! Лыжник Бессмертных выиграл серебро ЧМ

Читайте также

Первая медаль за 28 лет! Лыжник Бессмертных выиграл серебро ЧМ

879

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Российский спортсмен уступил меньше трёх секунд норвежцу Мартину Сундбю, который стал победителем.

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии прошла гонка на 15 километров классикой с раздельным стартом. Победу праздновал норвежец Сундбю, а серебряную медаль завоевал российский лыжник Александр Бессмертных. Для российских спортсменов такой успех был недостижим на протяжении последних 28 лет. В 1991 году Владимир Смирнов выиграл бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем.

Сегодня же немного до медали не хватило ещё одному российскому спортсмену: Андрей Ларьков стал четвёртым. Александр Большунов финишировал восьмым, Максим Вылегжанин — тридцать третьим.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Зеефельд, Австрия

Мужчины

15 км, классический стиль

  1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38,22,6
  2. Александр Бессмертных (Россия) — 2,9
  3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 20,4
  4. Андрей Ларьков (Россия) — 22,8
  5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 24,3
  6. Дарио Колонья (Швейцария) — 32,4
  7. Шур Рёте (Норвегия) — 33,9
  8. Александр Большунов (Россия) — 58,5

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×