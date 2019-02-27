Первая медаль за 28 лет! Лыжник Бессмертных выиграл серебро ЧМ

Российский спортсмен уступил меньше трёх секунд норвежцу Мартину Сундбю, который стал победителем.

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии прошла гонка на 15 километров классикой с раздельным стартом. Победу праздновал норвежец Сундбю, а серебряную медаль завоевал российский лыжник Александр Бессмертных. Для российских спортсменов такой успех был недостижим на протяжении последних 28 лет. В 1991 году Владимир Смирнов выиграл бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем.

Сегодня же немного до медали не хватило ещё одному российскому спортсмену: Андрей Ларьков стал четвёртым. Александр Большунов финишировал восьмым, Максим Вылегжанин — тридцать третьим.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Зеефельд, Австрия

Мужчины

15 км, классический стиль