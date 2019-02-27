"Вы убили во мне наивную девочку". Туктамышева — о непопадании на чемпионат мира

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"Вы убили во мне наивную девочку". Туктамышева — о непопадании на чемпионат мира

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Фигуристка оказалась разочарована тем, что осталась запасной на главный старт года.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на своё непопадание на чемпионат мира в Японии. Девушка в социальных сетях написала, что до последнего верила, что её включат в заявку.

Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили её. Но я боец, и я вернусь

Елизавета Туктамышева

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Евгения Медведева, в пользу которой федерация и сделала выбор, ранее заявила, что её "цель — быть в лучшей кондиции", если её отправят на чемпионат мира в Японию.

Напомним, что всё решило голосование в Федерации фигурного катания. 19 членов тренерского совета поддержали Евгению Медведеву, 7 — Елизавету Туктамышеву, а один воздержался.

Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?

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