"Вы убили во мне наивную девочку". Туктамышева — о непопадании на чемпионат мира

Фигуристка оказалась разочарована тем, что осталась запасной на главный старт года.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на своё непопадание на чемпионат мира в Японии. Девушка в социальных сетях написала, что до последнего верила, что её включат в заявку.

Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили её. Но я боец, и я вернусь Елизавета Туктамышева Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Inside myself still was a little girl who naively believed. You’ve killed her. But I’m a fighter and will return — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 27 февраля 2019 г.

Евгения Медведева, в пользу которой федерация и сделала выбор, ранее заявила, что её "цель — быть в лучшей кондиции", если её отправят на чемпионат мира в Японию.

Напомним, что всё решило голосование в Федерации фигурного катания. 19 членов тренерского совета поддержали Евгению Медведеву, 7 — Елизавету Туктамышеву, а один воздержался.

Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?