"Вы убили во мне наивную девочку". Туктамышева — о непопадании на чемпионат мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на своё непопадание на чемпионат мира в Японии. Девушка в социальных сетях написала, что до последнего верила, что её включат в заявку.
Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили её. Но я боец, и я вернусь
Елизавета Туктамышева
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Inside myself still was a little girl who naively believed. You’ve killed her. But I’m a fighter and will return— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 27 февраля 2019 г.
Евгения Медведева, в пользу которой федерация и сделала выбор, ранее заявила, что её "цель — быть в лучшей кондиции", если её отправят на чемпионат мира в Японию.
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Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение. Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель - быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя.
Напомним, что всё решило голосование в Федерации фигурного катания. 19 членов тренерского совета поддержали Евгению Медведеву, 7 — Елизавету Туктамышеву, а один воздержался.
Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?
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