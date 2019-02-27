На этот раз не российских. Полиция Австрии арестовала пять лыжников на ЧМ

Спортсмены подозреваются в употреблении допинга, одного поймали с поличным во время переливания крови.

Снова Австрия, снова антидопинговые проверки. Только на этот раз не биатлон, а лыжные гонки, и не сборная России, а другие страны. Полиция Австрии совместно с немецкими коллегами провела рейд в Зеефельде, где проходит чемпионат мира. По его итогам арестовали девять человек, пять из которых — спортсмены.

Как сообщает AP, на допинге попалось два представителя Австрии, столько же спортсменов из Эстонии и один казахстанец. При этом одного из спортсменов проверяющие застали за переливанием крови.

Спортсменам грозят серьёзные санкции. Речь даже идёт о реальных тюремных сроках.

Напомним, сегодня на чемпионате мира в Австрии прошла гонка на 15 километров классикой с раздельным стартом. Серебряную медаль выиграл российский лыжник Александр Бессмертных.