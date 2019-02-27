"Динамо" вновь было сильнее "Йокерита", а "Салават" взял реванш у "Металлурга"

"Салават Юлаев" сравнял счёт в серии против "Магнитки", а московское "Динамо" одной ногой уже в 1/4 Кубка Гагарина.

"Металлург" — "Салават Юлаев" — 1:4 (в серии 1-1)

По сути игра была сделана, и третий период превратился в формальность. Шайба, заброшенная в большинстве чешским нападающим "Магнитки" Михалом Булиржом, на ход поединка никак не повлияла, команды перебираются в Уфу, где продолжат выяснять отношения.

"Авангард" Омск — "Ак Барс" — 6:3 (счёт в серии 2-0)

У "Ак Барса" две шайбы на счету Пола Постма, которые защитник забросил в большинстве.

"Авангард", как и в первом матче серии, отправил в ворота "Ак Барса" шесть шайб. Правда, на этот раз казанцы сумели ответить тремя голами. У "ястребов" дублем отметился Сергей Широков.

"Йокерит" — "Динамо" — 2:3 (в серии 0-2)

"Йокериту" после поражения в первом матче серии против московского "Динамо" победа была нужна как воздух, так как следующие две игры пройдут в Москве, а поражение в сегодняшнем матче поставило бы финский клуб в затруднительное положение. Однако "Динамо" не просто так выиграло у "шутов" последние двенадцать встреч, и сегодняшняя игра не стала исключением — бело-голубые победили 3:2.

Счёт открыли финны. На десятой минуте первого периода Никлас Йенсен с передачи Сами Леписто вывел "шутов" вперёд в матче. "Динамо" ответило шайбами Закриссона и Индрашиса. Во втором периоде защитник "Динамо" Миика Койвисто в большинстве удвоил преимущество москвичей.

"Йокерит" в начале третьего периода сумел сократить счёт до минимума, но на большее финнов не хватило.

"Динамо" в прекрасном настроении переезжает в Москву, где серия и продолжится.

"Локомотив" Ярославль — "Сочи" — 3:0 (счёт в серии 2-0)

"Локомотив" на домашней арене без особого труда одержал вторую победу над "Сочи". Если в первом матче у гостей был шанс зацепить игру, то во второй встрече ярославцы шансов сочинцам не предоставили. У "Локомотива" в первом периоде отличился Иванов, а Рафиков и Апальков — во втором. "Локомотив" уверенно идёт к 1/4 финала Кубка Гагарина.