В полку красавиц Bellator прибыло: Марина Мохнаткина пробует себя за океаном

Известная российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по самбо, боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина подписала контракт с американской организацией Bellator.

В спортивном самбо 30-летняя уроженка Перми добилась заоблачных высот. Мохнаткина семь раз становилась лучшей в России, шесть раз в мире и два раза в Европе. Будучи замужем за популярным петербургским бойцом ММА и боевого самбо Михаилом Мохнаткиным, Марина с таким потрясающим бэкграундом в любительском спорте не смогла пройти мимо смешанных единоборств. Подписав эксклюзивный контракт с организацией Fight Nights Global, Мохнаткина в июне 2016 года успешно дебютировала в новой для себя бойцовской дисциплине. Титулованной самбистке хватило 25 секунд, чтобы поймать на болевой приём Екатерину Торбееву и заявить о себе на весь мир!

Следующие три поединка стали фактически зеркальным отражением дебюта Марины в ММА. Мохнаткина сокрушала одну соперницу за другой, не позволив никому из них "дожить" хотя бы до второго раунда. Фееричное выступление в клетке сделало спортсменку главным претендентом на титул чемпионки FNG в весовой категории до 61,2 кг. 22 февраля 2018 года в бою за пояс Мохнаткина сошлась в пятираундовом сражении с представительницей бойцовского клуба "Ахмат" Лианой Джоджуа. Поединок двух достойных соперниц стал украшением турнира FNG 83. Марина и Лиана продемонстрировали в схватке сумасшедшее стремление к победе и несгибаемый бойцовский дух. По итогам 25 минут поединка судьи признали лучшей в этот вечер Лиану Джоджуа. По словам президента Fight Nights Global Камила Гаджиева, между девушками в 2019 году планировалось провести реванш, но в итоге Мохнаткина приняла решение продолжить свою карьеру в ММА в американском промоушине Bellator.

В эксклюзивном комментарии для читателей Лайфа Марина поделилась подробностями подписания контракта с известной организацией.

Публикация от mokhnatkina_marina (@mokhnatkina_marina) 11 Окт 2018 в 8:01 PDT

— Переговоры с Bellator вёл наш с Мишей Мохнаткиным менеджер Андриан Баков, — рассказала Марина. — Контракт полностью нас устраивает, как с позиции финансов, так и весовой категории до 65,8 кг, в которой планируется моё выступление. После боя с Лианой Джоджуа полностью ушла в любительскую карьеру, так как самбо — это моя работа, это моя зарплата. Но поступило очень интересное предложение от Bellator, от которого мы не смогли отказаться. Я уже говорила, что у меня нет пробелов в тренировочном процессе — всегда нахожусь в боевой готовности!

Реванш с Лианой? Если только в другом весе, после той "сгонки" до 61,2 кг последовало немало проблем со здоровьем. Всё-таки 61,2 кг это не мой вес, в нём я себя чувствую некомфортно! Впереди у меня чемпионат России по самбо, который состоится 4 марта, после него сразу же приступлю к подготовке к бою в Bellator. В ближайшее время будут известны дата и соперница, — поделилась спортсменка.