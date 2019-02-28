UFC 235: Болеем за Забита и Бена Аскрена?

Самый перспективный российский боец смешанных единоборств в полулёгком весе (65,8 кг), Забит Магомедшарипов ранним воскресным утром по московскому времени проведёт свой пятый поединок в организации UFC. Дагестанского Брюса Ли ведущие мировые эксперты прочат в будущие чемпионы американской организации, и именно поединок 3 марта во многом станет определяющим в борьбе за титул.

Соперником 27-летнего махачкалинца на этот раз станет топовый американский боец Джереми Стивенс, получивший свою долю мировой славы на одной из пресс-конференции с участием Конора Макгрегора. Джереми пытался привлечь внимание Ноториуса, но вместо согласия на потенциальный поединок услышал от ирландца ставшие мемом слова: "Кто это вообще такой?"

32-летний американец свой крайний поединок провёл против легенды ММА из Бразилии Жозе Альдо. К несчастью для Стивенса, Альдо подошёл к этому противостоянию во всеоружии, завершив дело нокаутом на исходе первого раунда. Поражение от Жозе прервало победную серию Lil Heathen, насчитывавшую три боя (Гилберт Мелендез, Ду Хо Чой, Джош Эммет), и отбросило Джереми от титульной гонки.

В противостоянии с Забитом Стивенс будет выступать в роли гейткипера, чья задача будет состоять в испытании россиянина на готовность претендовать на "место под солнцем". Магомедшарипов — фаворит предстоящего в этот уик-энд боя, но возникает вопрос: какой ключ к победе подберёт дагестанский Брюс Ли? Если Забит постарается вновь продемонстрировать шоу в клетке, используя полюбившийся зрителям уникальный атакующий стиль в стойке, шансы американского спортсмена заметно увеличатся. Джереми — любитель "порубиться" на кулаках, и именно в этом его шанс. Но получит его Маленький Варвар или всё же холодным расчётом россиянина в этом поединке станет акцент на борьбу в партере?

Турнир UFC 235 в Лас-Вегасе станет заметным событием в мире ММА в 2019 году. Помимо ожидаемого сражения Забита Магомедшарипова и Джереми Стивенса, поклонники смешанных единоборств увидят целую россыпь интригующих поединков в клетке.

В главном событии вечера в дело вернётся лучший боец современности Джон Джонс, чьим противником на этот раз станет суровый андердог Энтони Смит. Сумеет претендент экранизировать в клетке знаменитую сказку о Золушке или беспощадный Джонс продолжит свою победную серию?

Также в программе грандиозного ивента — титульный бой в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Камару Усманом, а также долгожданное возвращение в клетку мастера "крови" Робби Лоулера в бою с экс-чемпионом Bellator и ONE FC, непобеждённым Беном Аскреном. Фанки не прочь в ближайшем будущем провести поединок против Хабиба Нурмагомедова в пока ещё не существующей весовой категории до 74 кг. Потенциальное сражение Хабиба и Аскрена — мечта поклонников смешанных единоборств. Оба бойца не знакомы с горечью поражений, оба — представители вольной борьбы… Победа Бена над Лоулером в ближайшее воскресенье сделает этот бой на шаг ближе… Жмём кулачки.