Бердыев: Рад, что Азмун помог "Зениту" в Лиге Европы

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Бердыев: Рад, что Азмун помог "Зениту" в Лиге Европы

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид 

Главный тренер казанского "Рубина" прокомментировал успехи своего бывшего подопечного.

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев признался, что не удивлён игрой иранского форварда Сердара Азмуна в "Зените". 24-летний нападающий помог сине-бело-голубым выйти в 1/8 финала Лиги Европы, оформив дубль и сделав одну голевую передачу.

Не удивлён ярким дебютом Азмуна. Рад, что Сердар смог помочь "Зениту" в Лиге Европы. Посмотрим, как будет дальше

Курбан Бердыев

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Напомним, что в зимнее трансферное окно Азмун перешёл из "Рубина" в "Зенит". Контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на срок 3,5 года.

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