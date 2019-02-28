Бердыев: Рад, что Азмун помог "Зениту" в Лиге Европы

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев признался, что не удивлён игрой иранского форварда Сердара Азмуна в "Зените". 24-летний нападающий помог сине-бело-голубым выйти в 1/8 финала Лиги Европы, оформив дубль и сделав одну голевую передачу.
Не удивлён ярким дебютом Азмуна. Рад, что Сердар смог помочь "Зениту" в Лиге Европы. Посмотрим, как будет дальше
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Напомним, что в зимнее трансферное окно Азмун перешёл из "Рубина" в "Зенит". Контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на срок 3,5 года.
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