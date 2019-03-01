"Фавориты неизменны". Игонин и Нигматуллин — о возобновлении чемпионата РПЛ

Сегодня матчем "Оренбург" — "Анжи" возобновляется чемпионат России по футболу. Эксперты Алексей Игонин и Руслан Нигматуллин поделились с Лайфом своими ожиданиями от предстоящих матчей.

Бывший голкипер "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин считает, что фавориты в чемпионате страны останутся прежними.

— Очень жду возобновления чемпионата. Хочется верить, что перерыв пошёл на пользу всем командам и что была проделана плодотворная работа. Что касается фаворитов, то они будут прежние — "Зенит" и "Краснодар". Московские клубы тоже постараются побороться за попадание в тройку сильнейших.

Интересно, что будет с "Рубином". Судя по тому, что они расстаются с топ-игроками, финансовые проблемы остаются. Посмотрим, как с этим справится команда Бердыева. Интересно будет посмотреть и за новичками лиги, — сказал Нигматуллин Лайфу.

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Сможет ли петербургский "Зенит" сохранить лидерство во второй части сезона, мы спросили у бывшего игрока команды Алексея Игонина.

— Особенно жду матчи "Зенита". Команда усилилась новыми игроками — посмотрим, как они проявят себя. Не сомневаюсь, что Азмун, Барриос и Ракицкий — это игроки основы. Ждём и возвращения травмированных футболистов. Стоит ли бояться Дзюбе из-за прихода Азмуна? Каждый игрок должен испытывать конкуренцию. Это нормально.

— Считаю, что всё будет зависеть от самого "Зенита", а не от его конкурентов. И чтобы продолжать оставаться на первой строчке в турнирной таблице, нужно играть в атакующий футбол, как это было во втором матче Лиги Европы с "Фенербахче", — отметил Игонин.

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Матчи 18-го тура РПЛ:

1 марта (пятница)

"Оренбург" — "Анжи" (16:30)

2 марта (суббота)

"Урал" — "Зенит" (11:30)

"Арсенал" — ЦСКА (14:00)

"Локомотив" — "Крылья Советов" (16:30)

"Рубин" — "Ахмат" (19:00)

3 марта (воскресенье)

"Уфа" — "Динамо" (11:30)

"Енисей" — "Ростов" (14:00)

"Спартак" — "Краснодар" (19:00)