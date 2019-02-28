Стало известно, кто будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады

Пресс-служба первой в истории нашей страны зимней Универсиады сообщила, что сноубордист Дмитрий Логинов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия. 19-летний спортсмен является самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. Также Дмитрий — первый россиянин, кому удалось достичь подобных достижений в сноуборде.
Знаменосцем сборной России на церемонии открытия Зимней универсиады-2019 станет самый молодой чемпион мира по сноуборду в истории Дмитрий Логинов! 🇷🇺 Молодец, заслужил!✌🏻— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 28 февраля 2019 г.
📷: ТАСС #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports pic.twitter.com/PVMLNbDjtR
Напомним, церемония открытия Универсиады состоится 2 марта. Первые соревнования стартуют в Красноярске уже завтра, 1 марта.
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