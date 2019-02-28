Стало известно, кто будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады

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Стало известно, кто будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады

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Фото: twitter.com/@Krasnoyarsk2019

Почётная миссия досталась самому молодому чемпиону мира по сноуборду Дмитрию Логинову.

Пресс-служба первой в истории нашей страны зимней Универсиады сообщила, что сноубордист Дмитрий Логинов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия. 19-летний спортсмен является самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. Также Дмитрий — первый россиянин, кому удалось достичь подобных достижений в сноуборде.

Напомним, церемония открытия Универсиады состоится 2 марта. Первые соревнования стартуют в Красноярске уже завтра, 1 марта.

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