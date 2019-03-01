Быков: СКА ещё не прижат к стене, в этой серии всё только начинается

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков прокомментировал Лайфу неудачно складывающуюся серию для армейцев, в которой петербуржцы уступают столичному "Спартаку" (0-2).

У экс-тренера СКА Вячеслава Быкова есть опыт выхода из сложных хоккейных ситуаций. Под руководством известного наставника в сезоне 2014/15 СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина уступал московским армейцам (0-3), но, выиграв подряд четыре последующие игры, петербуржцы смогли одержать итоговую победу над ЦСКА и выйти в финал, в котором СКА победил казанский "Ак Барс" и завоевал Кубок Гагарина.

— Я, к сожалению, не смотрел эти два матча, и точный анализ игры мне дать сложно, но из своего опыта могу сказать, что 0-2 в серии — это не приговор. СКА не прижат к стене, в этой серии всё только начинается. У армейцев ещё есть право на холостой выстрел, но лучше, конечно, его не использовать.

Могу допустить, что армейцы где-то недооценили соперника. Возможно, подумали, что счёта 2:0 в последнем матче достаточно для победы. Но игры плей-офф сильно отличаются от регулярного чемпионата, что и доказывает эта серия. "Спартак" же, наоборот, выжимает из себя всё без остатка, и это приносит результат. Но вся борьба в этом противостоянии, безусловно, ещё впереди. Именно в таких ситуациях, в какую угодил СКА, и проявляется мастерство хоккеистов. Здесь на первый план выходят характер и воля к победе.

У СКА хороший подбор хоккеистов, опытный тренерский штаб, который, я уверен, разберётся в причинах этих двух поражений. Вытащить такую неудачно складывающуюся серию — это хороший пример для подрастающих хоккеистов. И для болельщиков такие серии плей-офф становятся интереснее в разы, — сказал Быков.

СКА проиграл второй матч "Спартаку" в Кубке Гагарина