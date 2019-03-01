Уральская школа! Панарин повторил рекорд легендарного Гретцки

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Уральская школа! Панарин повторил рекорд легендарного Гретцки

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Артемий набирает больше 70 очков в НХЛ в каждом из первых четырёх сезонов, хотя его даже не выбирали на драфте.

Даже не самый удачный сезон, сопровождающийся постоянный разговорами о продлении контракта, Артемий Панарин умудряется проводить ярко. В победной игре с "Филадельфией" (4:3 ОТ) россиянин отметился двумя очками: сделал голевую передачу и забил сам.

Теперь в копилке Хлебушка 71 очко в этом сезоне. В таблице бомбардиров он 16-й, а среди российских игроков — третий после Никиты Кучерова (1) и Александра Овечкина (13).

<p>Таблица лучших бомбардиров НХЛ. Фото: © <a href="http://www.nhl.com/stats/ru/player?reportType=season&seasonFrom=20182019&seasonTo=20182019&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=points,goals,assists" target="_blank">nhl.com</a></p>

Но важнее другое — Панарин набирает больше 70 очков четвёртый сезон подряд с момента дебюта в НХЛ. Такое раньше удавалось только двум хоккеистам: главной легенде НХЛ Уэйну Гретцки и знаменитому чехословацкому хоккеисту Петеру Штясны. Речь идёт об игроках, которых не выбирали на драфте. Теперь Артемий в компании великих и сбавлять обороты не собирается.

Когда он устал, то играет лучше всего. Не в обороне, но в атаке — да. Это первое, о чём я сказал помощникам, когда мы уходили со скамейки

Тренер "Коламбуса" Джон Торторелла

Сейчас "Коламбус" Панарина бьётся за попадание в плей-офф. Пока у "Блю Джекетс" получается держаться в восьмёрке сильнейших команд конференции, чего не скажешь, например, о "Питтсбурге" Евгения Малкина.

<p>Турнирная таблица Восточной конференции НХЛ. Фото: © <a href="https://www.nhl.com/ru/standings/2018/conference" target="_blank">nhl.com</a></p>

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