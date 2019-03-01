Один удар — один гол. Лодыгин неудачно дебютировал за "Олимпиакос"

Голкипер активно жестикулировал об офсайде, которого не было, вместо того чтобы попытаться отбить мяч.

Голкипер "Зенита", на правах аренды перешедший в греческий "Олимпиакос", дебютировал за новый клуб. В ответной игре кубка страны его команда имела преимущество в виде трёх голов на выезде (первый матч завершился со счётом 3:3). То есть для прохода в следующий раунд "Олимпиакосу" требовалось не проиграть скромной "Ламии". Фавориты играли активнее, нанесли 39 ударов по воротам, но забить не смогли.

В итоге сработало неписанное футбольное правило: "Не забиваешь ты — забивают тебе". "Ламия" реализовала свой единственный момент в матче, забив после единственного удара по воротам. Юрий Лодыгин даже не пытался отбивать мяч, сигнализируя судьям об офсайде, которого на самом деле не было.

"Ламия" победила со счётом 1:0 и прошла в следующий раунд. "Олимпиакос" четвёртый год подряд остаётся без Кубка Греции. В чемпионате страны новый клуб Лодыгина идёт вторым, отставая от лидирующего ПАОКа на семь очков.