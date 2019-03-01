"Я вам не Лунёв". Дзюба выиграл у нового президента "Зенита" дуэль пенальтистов

Нападающий клуба из Санкт-Петербурга в очередной раз подтвердил, что умеет здорово играть в воротах.

Дуэль нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы и нового президента клуба Александра Медведева состоялась. Медведев сразу после назначения на должность бросил форварду сборной России вызов: пообещал забить из десяти пенальти больше, чем Дзюба из пяти.

Медведев тренировал удары с голкипером команды Андреем Лунёвым, однако во время самого челленджа у президента "Зенита" возникли проблемы. Дзюба надел именные вратарские перчатки с надписью "Артём Шмейхель" и отразил девять из десяти ударов Медведева.

Сам Дзюба успешно реализовал все пять своих попыток. Нападающий отметил, что "он не Лунёв", и предложил в следующий раз устроить аналогичную дуэль, только с буллитами. Медведев, который ранее был президентом КХЛ, во время игры отметил, что те, "кто играет в поддавки, на поле не выходит".

А свой единственный мяч он забил, воспользовавшись советом Дзюбы, который он давал партнёрам во время серии пенальти с Хорватией на ЧМ, — бить по центру.

Сам же Артём в очередной раз подтвердил свой уровень вратарского мастерства. После игры с Испанией на ЧМ официальный твиттер сборной России писал, что именно Дзюба научил Акинфеева отбивать мяч ногой.

Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko — Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

В этом сезоне на счету Дзюбы десять голов и восемь голевых передач в 25 матчах во всех турнирах. "Зенит" идёт на первом месте в чемпионате России, а также вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с "Вильярреалом".