РУСАДА запретило пить пиво спортсменам для ускорения прохождения допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило употреблять алкогольные напитки с целью ускорения процедуры допинг-контроля.
— Политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля, — приводит слова Маргариты Пахноцкой ТАСС.
Также отмечается, что спортсмены будут нести наказание за несоблюдение этого правила.
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