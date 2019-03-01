РУСАДА запретило пить пиво спортсменам для ускорения прохождения допинг-контроля

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РУСАДА запретило пить пиво спортсменам для ускорения прохождения допинг-контроля

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Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов

Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило употреблять алкогольные напитки с целью ускорения процедуры допинг-контроля.

Политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля, — приводит слова Маргариты Пахноцкой ТАСС.

Также отмечается, что спортсмены будут нести наказание за несоблюдение этого правила.

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