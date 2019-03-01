Типичная Америка. Матч чемпиона MLS перенесли из-за шоу монстр-траков

"Атланта Юнайтед" была вынуждена играть важнейший матч Лиги чемпионов на другом поле.

Пока в России футбольные матчи переносят из-за неготовности полей, в Америке свои проблемы. Чемпион MLS, клуб "Атланта Юнайтед", не смог провести ответный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ (американского аналога одноимённого европейского турнира) на родном стадионе. Дело в том, что арена "Мерседес-Бенц Стэдиум" с максимальной вместимостью в 83 тысячи человек была занята. Как сообщает UNIVISION, там как раз проводили шоу монстр-траков — стилизованных под пикапы автомобилей с гигантскими колёсами. Изначально мероприятие должно было проходить неделей раньше, но его перенесли.

При этом в матче ЛЧ "Атланте" как никогда была нужна поддержка родных трибун, поскольку в гостевой встрече они уступили костариканскому "Эредиано" со счётом 1:3. В итоге американцам пришлось играть на скромной арене вместимостью всего 10,5 тысячи зрителей в городке Кеннесо с населением 30 тысяч человек, что не радовало ни игроков, ни болельщиков.

Однако "Атланта", несмотря на все препятствия, сумела добыть важнейшую победу со счётом 4:0 и выйти в следующий раунд турнира.

Key moment. Key result.



Another look at tonight's comeback 🎥 pic.twitter.com/ceVcGrluee — Atlanta United FC (@ATLUTD) 1 марта 2019 г.

В четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Атланте" предстоит сыграть с мексиканским "Монтеррейем".