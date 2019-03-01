РПЛ дала положительную оценку газону на стадионе "Лужники"

Комиссия РПЛ провела проверку газона на стадионе "Лужники". О результатах осмотра рассказала сотрудник пресс-службы "Лужников" Юлия Журкина.

— По предварительному заключению, газон находится в очень хорошем состоянии. "Лужники" готовы принять любой матч. Инициатором проверки поля была РФПЛ, официальное заключение нам не сообщали, — цитируют Журкину РИА "Новости".

Отметим, что на стадионе "Лужники" может состояться матч "Динамо" — "Спартак". Изначально дерби должно было пройти на "ВТБ Арене", но поле нового стадиона было признано неудовлетворительным.