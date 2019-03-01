Снова медали! Россия — вторая в лыжной эстафете на ЧМ

В австрийском Зеефельде завершилась мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам. Сборная России завоевала серебряные медали, финишировав вслед за норвежскими спортсменами. За национальную команду бежали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Зеефельд, Австрия
Мужчины
Эстафета
4х10 км
- Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете, Йоханнес Клэбо) — 1:42.32,1
- Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Сергей Устюгов) — 38,8
- Франция (Адриан Бэкшнайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув) — 1.01,0
- Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Матти Хейккинен, Пертту Хувяринен) — 1.02,8
- Швеция (Оскар Свенссон, Калле Халварссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) — 1.39,5
- Германия (Себастьян Айзенлауэр, Андреас Кац, Флориан Нотц, Юнас Доблер) — 1.48,3
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