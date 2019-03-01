Туктамышева исполнила два трикселя на тренировке. Она хотела показать их на ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, оставшаяся запасной на чемпионате мира в Японии, поделилась с подписчиками видео с тренировки. На нём видно, как спортсменка чисто исполняет сложнейший прыжок, когда-либо исполняемый женщинами на официальных соревнованиях, — аксель в 3,5 оборота. Причём сделала это дважды подряд. Из слов Елизаветы понятно, что она планировала повторить то же самое на ЧМ.
В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моём исполнении на соревнованиях в этом сезоне. P. S. Я тоже надеюсь
Елизавета Туктамышева
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Напомним, что Федерация фигурного катания предпочла отправить на чемпионат мира Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву.
"Вы убили во мне наивную девочку". Туктамышева — о непопадании на чемпионат мира
Туктамышева — единственная в мире взрослая фигуристка-одиночница, помимо японки Рики Кихиры, способная исполнять тройной аксель на соревнованиях. Она сделала это и в финале Кубка России, но первое место всё равно досталось Евгении Медведевой.
Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?
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