Туктамышева исполнила два трикселя на тренировке. Она хотела показать их на ЧМ

Фигуристка поделилась с пользователями социальных сетей надеждой, что ещё сможет продемонстрировать эти прыжки на официальных соревнованиях.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, оставшаяся запасной на чемпионате мира в Японии, поделилась с подписчиками видео с тренировки. На нём видно, как спортсменка чисто исполняет сложнейший прыжок, когда-либо исполняемый женщинами на официальных соревнованиях, — аксель в 3,5 оборота. Причём сделала это дважды подряд. Из слов Елизаветы понятно, что она планировала повторить то же самое на ЧМ.

В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моём исполнении на соревнованиях в этом сезоне. P. S. Я тоже надеюсь Елизавета Туктамышева Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Напомним, что Федерация фигурного катания предпочла отправить на чемпионат мира Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву.

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Туктамышева — единственная в мире взрослая фигуристка-одиночница, помимо японки Рики Кихиры, способная исполнять тройной аксель на соревнованиях. Она сделала это и в финале Кубка России, но первое место всё равно досталось Евгении Медведевой.

Кто больше заслужил чемпионат мира — Медведева или Туктамышева?