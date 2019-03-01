Сборная России по хоккею стартовала с волевой победы на Универсиаде

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Сборная России по хоккею стартовала с волевой победы на Универсиаде

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев 

Российские хоккеисты добыли победу на зимних студенческих играх в овертайме благодаря шайбе Егора Морозова — 2:1.

Сборная России по хоккею одержала волевую победу над словацкой командой на старте Универсиады в Красноярске. Автором первого гола стал словацкий форвард Владимир Выбирал. Российская команда смогла сравнять счёт лишь в третьем периоде благодаря усилиям Игоря Руденкова.

Уже в овертайме шайба Егора Морозова принесла победу России.

Свой следующий матч россияне проведут 3 марта против Китая.

Отметим, что официальная церемония открытия Универсиады в Красноярске состоится завтра, 2 марта.

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Универсиада.

Словакия — Россия — 1:2 (ОТ).

Голы: Выбирал (08:50), Руденков (55:08), Морозов (62:52).

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