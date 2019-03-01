Сборная России по хоккею стартовала с волевой победы на Универсиаде

Сборная России по хоккею одержала волевую победу над словацкой командой на старте Универсиады в Красноярске. Автором первого гола стал словацкий форвард Владимир Выбирал. Российская команда смогла сравнять счёт лишь в третьем периоде благодаря усилиям Игоря Руденкова.
Уже в овертайме шайба Егора Морозова принесла победу России.
Свой следующий матч россияне проведут 3 марта против Китая.
Отметим, что официальная церемония открытия Универсиады в Красноярске состоится завтра, 2 марта.
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Универсиада.
Словакия — Россия — 1:2 (ОТ).
Голы: Выбирал (08:50), Руденков (55:08), Морозов (62:52).
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