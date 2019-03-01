9:1! Сборная России по бенди уничтожила Казахстан на старте Универсиады

Несмотря на то что официальное открытие Универсиады пройдёт только завтра, уже сегодня в Красноярске начались соревнования. Сборная России по хоккею с мячом стартовала в турнире сверхуверенно. Хозяева студенческих игр оказались не слишком гостеприимными по отношению к соперникам из Казахстана. Счёт встречи — 9:1!
В гигантский отрыв российские хоккеисты ушли уже после первого тайма, который закончился со счётом 5:0. Во второй половине встречи избиение казахстанцев продолжилось. И в самой концовке матча, когда счёт уже был 9:0 в пользу сборной России, гости сумели забить мяч престижа.
Универсиада, хоккей с мячом.
Россия — Казахстан — 9:1
Голы (Россия):
- Сергей Ган — 3
- Егор Дашков — 2
- Павел Плешивцев, Владислав Весёлов, Александр Легошин, Владислав Кузнецов — 1.
Гол (Казахстан):
- Азат Бектурган.
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