9:1! Сборная России по бенди уничтожила Казахстан на старте Универсиады

Российские хоккеисты не оставили соперникам ни единого шанса, с разгромом выиграв каждый из таймов.

Несмотря на то что официальное открытие Универсиады пройдёт только завтра, уже сегодня в Красноярске начались соревнования. Сборная России по хоккею с мячом стартовала в турнире сверхуверенно. Хозяева студенческих игр оказались не слишком гостеприимными по отношению к соперникам из Казахстана. Счёт встречи — 9:1!

В гигантский отрыв российские хоккеисты ушли уже после первого тайма, который закончился со счётом 5:0. Во второй половине встречи избиение казахстанцев продолжилось. И в самой концовке матча, когда счёт уже был 9:0 в пользу сборной России, гости сумели забить мяч престижа.

Универсиада, хоккей с мячом.

Россия — Казахстан — 9:1

Голы (Россия):

Сергей Ган — 3

Егор Дашков — 2

Павел Плешивцев, Владислав Весёлов, Александр Легошин, Владислав Кузнецов — 1.

Гол (Казахстан):