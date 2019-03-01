"Анжи" в большинстве победил "Оренбург" в чемпионате России

Вторая часть Российской премьер-лиги стартовала с матча в Оренбурге, где местная команда потерпела поражение от махачкалинцев.

"Оренбург", который удивил всех в первой части чемпионата России, потерпел поражение от махачкалинского "Анжи" (0:1) в рамках 18-го тура РПЛ. Команде Владимира Федотова сегодня откровенно не везло. На 8-й минуте матча был отменён спорный гол, а во втором тайме хозяева остались в меньшинстве. Главный арбитр удалил с поля Михаила Сивакова из-за второй жёлтой карточки.

Единственный гол в этой встрече забил на 59-й минуте Владислав Кулик.

Таким образом, "Анжи" увозят из Оренбурга три очка. Теперь их у них 18, что поднимает махачкалинцев на 13-е место в турнирной таблице. "Оренбург" продолжает оставаться на 10-м месте с 22 очками.

РПЛ. 18-й тур.

"Оренбург" — "Анжи" — 0:1.

Голы: Кулик (59', 0:1).