"Салават Юлаев" разгромил "Металлург" в Кубке Гагарина и вышел вперёд в серии

Уфимцы в первом периоде сделали игру, отправив в ворота "Магнитки" пять безответных шайб.

В Уфе "Салават Юлаев" в третьем матче серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина крупно переиграл магнитогорский "Металлург" — 5:1 и повёл в серии (2:1). Все пять шайб уфимцы забросили в первой 20-минутке.

На третьей минуте матча Линус Умарк вывел "Салават" вперёд".

Через пол минуты Хартикайнен реализовал уфимское большинство, а спустя 40 секунд Александр Кадейкин утроил преимущество башкирской команды. Своим голом нападающий отправил голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина на скамейку запасных.

Место в воротах "Магнитки" занял Артём Загидулин, но на 13-й минуте и он не устоял перед уфимской атакой. Максим Рыбин с передачи Владимира Ткачёва довёл счёт до разгромного — 4:0.

Пятая шайба влетела в ворота магнитогорцев за 10 секунд до перерыва, отличился Кемппайнен.

Всем, чем смогла ответить в этот вечер "Магнитка, так это голом Дмитрия Зайцева за две с половиной минуты до конца матча — 5:1.

"Салават Юлаев" одерживает вторую победу в серии и выходит вперёд в противостоянии (2-1). Следующий матч между командами пройдёт третьего марта также в Уфе. Серия продлится до четырёх побед.