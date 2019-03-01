"Динамо" проиграло "Йокериту" в Кубке Гагарина

Две шайбы нападающего Сакари Маннинена помогли "шутам" переиграть в Москве "Динамо" и сократить счёт в серии (2:1).

Первый период получился безголевым. Счёт в матче был открыт во втором периоде. Нападающий "Динамо" Михаил Брюквин ворвался по левому флангу в зону "Йокерита" и неотразимо бросил. Вратарь финнов был бессилен что либо противопоставить такому броску — 1:0!

Через три минуты "Йокерит" сравнял счёт. Пекка Йормакка воспользовался ошибкой защитника "Динамо" Михала Чайковски, убежал один на один с вратарём бело-голубых Иваном Бочаровым и восстановил равновесие в матче — 1:1.

"Динамо" лучше смотрелось во втором периоде. Москвичи были быстрее своих соперников, чаще и опаснее атаковали. За пять минут до второго перерыва "Йокерит" заработал большинство, но забило "Динамо". Игорь Макаров выбрасывал шайбу из зоны, а в итоге получился великолепный пас на Ивана Игумнова, который и переиграл в ближнем бою Яниса Калниньша: 2:1.

В третьей двадцатиминутке картина игры не поменялась: динамовцы были активнее, лучше контролировали шайбу, дело шло к третьей победе бело-голубых. Однако за четыре минуты до конца третьего периода нападающий "шутов" Сакари Маннинен после броска Сами Леписто от синей линии подправил шайбу в ворота Бочарова и подарил "Йокериту" надежду на благоприятный исход матча.

На пятой минуте овертайма Сакари Маннинен принёс "Йокериту" первую победу в серии, оформив дубль в матче.

Четвёртая игра между командами состоится 3 марта в Москве.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф.

"Динамо" — "Йокерит" — 2:3 ОТ (в серии 2-1)

"Салават Юлаев" — "Металлург" — 5:1 (в серии 2-1)

"Сочи" — "Локомотив" — 3:2 ОТ (в серии 1-2)

"Ак Барс" — "Авангард" — 1:4 (в серии 0-3)