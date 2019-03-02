Дзюба будет секундантом Волкова на турнире UFC в Петербурге

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба будет секундантом известного российского бойца Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 149, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сборной России по футболу в "Твиттере".

Нападающий сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге 😃💪🏻#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/gOEbKlqWWx — Сборная России (@TeamRussia) 2 марта 2019 г.

Дзюба не скрывает, что является большим поклонником смешанных единоборств и даже брал уроки у Волкова.

Отметим, турнир лучшей в мире бойцовской лиги состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе "Юбилейный".