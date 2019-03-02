Дзюба будет секундантом Волкова на турнире UFC в Петербурге

Читайте также

Дзюба будет секундантом Волкова на турнире UFC в Петербурге

68

Фото: © instagram/volkov_alex

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба будет секундантом известного российского бойца Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 149, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сборной России по футболу в "Твиттере".

Дзюба не скрывает, что является большим поклонником смешанных единоборств и даже брал уроки у Волкова.

Отметим, турнир лучшей в мире бойцовской лиги состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе "Юбилейный".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×