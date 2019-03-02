Два удаления и четыре гола. "Локомотив" и "Крылья Советов" ярко сыграли вничью

Очень динамичный футбол продемонстрировали "Локомотив" и "Крылья Советов" в Черкизове. На 19-й минуте матча Джано Ананидзе вывел самарскую команду вперёд, но следом Антон Миранчук сравнял счёт.
Во втором тайме "Крылья Советов" остались в меньшинстве. Судья удалил Агустина Рохеля за грубую игру. "Локо" воспользовался этим — Антон Миранчук оформил дубль.
Просто гениально!#ЛокоКрылья 2:1 pic.twitter.com/AnAqkVm27k— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 марта 2019 г.
Правда, радость железнодорожников была недолгой. Спустя четыре минуты Рамиль Шейдаев сравнял счёт — 2:2.
За 15 минут до окончания матча главный арбитр удалил Игоря Денисова, и команды уравнялись в силах — 10 на 10. Голов больше забито не было, зафиксировали ничью.
У команды Юрия Сёмина 29 очков, у подопечных Миодрага Божовича — 18.
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РПЛ. 18-й тур.
"Локомотив" — "Крылья Советов" — 2:2.
Голы: Ананидзе (19', 0:1), Миранчук Ан. (23', 1:1), Миранчук Ан. (65', 2:1), Шейдаев (69', 2:2)
Турнирная таблица.
1. "Зенит" — 37 очков (18 матчей).
2. "Краснодар" — 33 (17).
3. ЦСКА — 30 (18).
4. "Локомотив" — 29 (18).
...
13. "Крылья Советов" — 18 (18).
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