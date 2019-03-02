Два удаления и четыре гола. "Локомотив" и "Крылья Советов" ярко сыграли вничью

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Два удаления и четыре гола. "Локомотив" и "Крылья Советов" ярко сыграли вничью

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский 

Действующий чемпион страны и самарская команда разошлись миром в матче 18-го тура Российской премьер-лиги — 2:2.

Очень динамичный футбол продемонстрировали "Локомотив" и "Крылья Советов" в Черкизове. На 19-й минуте матча Джано Ананидзе вывел самарскую команду вперёд, но следом Антон Миранчук сравнял счёт.

Во втором тайме "Крылья Советов" остались в меньшинстве. Судья удалил Агустина Рохеля за грубую игру. "Локо" воспользовался этим — Антон Миранчук оформил дубль.

Правда, радость железнодорожников была недолгой. Спустя четыре минуты Рамиль Шейдаев сравнял счёт — 2:2.

За 15 минут до окончания матча главный арбитр удалил Игоря Денисова, и команды уравнялись в силах — 10 на 10. Голов больше забито не было, зафиксировали ничью.

У команды Юрия Сёмина 29 очков, у подопечных Миодрага Божовича — 18.

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РПЛ. 18-й тур.

"Локомотив" — "Крылья Советов" — 2:2.

Голы: Ананидзе (19', 0:1), Миранчук Ан. (23', 1:1), Миранчук Ан. (65', 2:1), Шейдаев (69', 2:2)

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 37 очков (18 матчей).

2. "Краснодар" — 33 (17).

3. ЦСКА — 30 (18).

4. "Локомотив" — 29 (18).

...

13. "Крылья Советов" — 18 (18).

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