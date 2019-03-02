Путин, Нюша и звёзды спорта. Как прошло открытие Универсиады-2019
Фото: © LIFE/Андрей Тишин
Церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады — 2019 длилась практически три часа, а готовились к ней около двух лет! Режиссёром стал известный российский фигурист и посол Универсиады-2019 Илья Авербух.
Большая часть шоу была посвящена истории Сибири и Красноярска, чтобы все гости смогли познакомиться с культурой столицы Студенческих игр 2019 года.
Церемонию открытия также посетил президент РФ Владимир Путин, который и дал старт Универсиаде.
Хедлайнерами церемонии были Алексей Воробьёв, Нюша и Зара.
Флаг FISU выносили прославленный фигурист Алексей Ягудин, чемпионка Европы по кёрлингу Ольга Жаркова, именитая бегунья Светлана Мастеркова, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк и другие.
Много времени заняло представление всех стран-участниц. Знаменосцем у сборной России был сноубордист Дмитрий Логинов, который является самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе.
Вторую часть церемонии посвятили известным людям Красноярска: оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, художникам Василию Сурикову и Андрею Поздееву, писателю Виктору Астафьеву.
В финальной эстафете передачи факела с огнём Универсиады поучаствовали сразу несколько топ-спортсменов: Динара Сафина, Светлана Хоркина и Сергей Ломанов — младший, который после взмаха клюшкой зажёг главную чашу.
Завершилась церемония открытия огромным салютом.
🇷🇺Зимняя универсиада-2019 в Красноярске официально стартовала!✅— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 2 марта 2019 г.
🇬🇧The Winter Universiade 2019 is officially declared open!✅#Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports #ЦеремонияОткрытия #OpeningCeremony pic.twitter.com/kejftHCIgP
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