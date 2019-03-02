Путин, Нюша и звёзды спорта. Как прошло открытие Универсиады-2019

Показываем и рассказываем, как прошла церемония открытия первой в истории России зимней Универсиады на "Платинум-арене" в Красноярске.

Церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады — 2019 длилась практически три часа, а готовились к ней около двух лет! Режиссёром стал известный российский фигурист и посол Универсиады-2019 Илья Авербух.

Большая часть шоу была посвящена истории Сибири и Красноярска, чтобы все гости смогли познакомиться с культурой столицы Студенческих игр 2019 года.

Церемонию открытия также посетил президент РФ Владимир Путин, который и дал старт Универсиаде.

Хедлайнерами церемонии были Алексей Воробьёв, Нюша и Зара.

Флаг FISU выносили прославленный фигурист Алексей Ягудин, чемпионка Европы по кёрлингу Ольга Жаркова, именитая бегунья Светлана Мастеркова, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк и другие.

Много времени заняло представление всех стран-участниц. Знаменосцем у сборной России был сноубордист Дмитрий Логинов, который является самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе.

Вторую часть церемонии посвятили известным людям Красноярска: оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, художникам Василию Сурикову и Андрею Поздееву, писателю Виктору Астафьеву.

В финальной эстафете передачи факела с огнём Универсиады поучаствовали сразу несколько топ-спортсменов: Динара Сафина, Светлана Хоркина и Сергей Ломанов — младший, который после взмаха клюшкой зажёг главную чашу.

Завершилась церемония открытия огромным салютом.