"Ху из нейс" для дагестанского Брюса Ли? Жозе Альдо?

Перспективный российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов 3 марта (мск) одержал пятую подряд победу в лучшем промоушене мира — UFC. На этот раз соперником дагестанского Брюса Ли стал топовый американский боец Джереми Стивенс, занимавший до встречи с махачкалинцем шестую строчку в рейтинге организации. Победа над Джереми позволила Забиту ворваться в топ-10.

Магомедшарипов осторожно начал самый важный в карьере поединок, предоставив "карты в руки" противнику. Ещё до начала боя было понятно, что у американца единственный шанс для победы — это размен в стойке. Но для этого Маленькому Варвару требовалось как минимум сократить дистанцию до средней или близкой. В первом раунде россиянин не давал оппоненту такой возможности, уверенно сдерживая его на дальней дистанции ударами ногами, среди которых зрители увидели и знаменитый "шоутайм кик". Раунд получился довольно ровным, но, по мнению судей, за счёт чуть большей активности и креатива он всё же остался за фаворитом встречи.

Во второй пятиминутке Магомедшарипов включился, так сказать, по полной, работая уже первым номером. Ключевым эпизодом поединка стал перевод дагестанцем Стивенса на настил клетки. Как оказалось, Джереми оказался не готов к партеру, полностью изолировавшись в эти минуты от хода боя… Забит делал с соперником всё что хотел, но завершить поединок досрочно не смог.

Финальный раунд вновь подтвердил опасения скептиков относительно возможностей российского спортсмена: в третьей пятиминутке Магомедшарипов становится наиболее уязвимым для оппозиции. Американскому ветерану удалось ввязать Забита в опасный размен, и местами за дагестанского Брюса Ли становилось по-настоящему тревожно. Магомедшарипов пропустил кучу ненужных и довольно опасных ударов, но всё же смог выстоять и показать, что в данном аспекте поединка и он не промах.

По окончании встречи судьи единогласно (29-28, 29-28, 29-28) признали победителем атлета из Махачкалы. Победа позволяет Магомедшарипову в шестом поединке в UFC рассчитывать действительно на громкое имя. Кто им станет? По словам бойца, ему интересен победитель боя между живой легендой ММА Жозе Альдо и топовым проспектом Александром Волкановским. Их поединок, возможно, состоится 11 мая в Рио. Если UFC действительно решит свести россиянина с лучшим из этой пары, то успех в их потенциальном противостоянии сделает скромного дагестанского спортсмена претендентом №1 на встречу с чемпионом уже в конце 2019 года.

Самые яркие фрагменты

Лучший боец современности Джон Джонс одержал очередную победу в статусе чемпиона UFC, оформив фирменное избиение осторожного, как суслик, в этом бою Энтони Смита. По всем предстартовым прогнозам, Джонс выступал сумасшедшим фаворитом, и было непонятно, за счёт чего претендент может выиграть у тирана полутяжёлого дивизиона. Как оказалось, Смит об этом и не помышлял — мечтал "дожить" до финального гонга. Поздравляем, Энтони, тебе это удалось!

В полусредней весовой категории (77,1 кг) в бою за пояс между Тайроном Вудли и Камару Усманом осторожным был уже не претендент, а чемпион. Вудли по всем статьям проиграл Нигерийскому Кошмару, дав пробоину в самом сильном аспекте — борьбе и клинче. Усман на протяжении 25 минут поединка прижимал бывшего чемпиона к сетке и "валял" по полу. К чести Вудли, он выстоял до конца, но безоговорочно и, возможно, бесповоротно утратил титул чемпиона.

Из других поединков особняком стоит дебют в лучшей организации планеты экс-чемпиона Bellator и ONE FC непобеждённого Бена Аскрена. Право приветствовать именитого бойца досталось экс-чемпиону UFC Робби Лоулеру. Фанки с первой же секунды попытался провести фирменный тейкдаун, но Робби этого не просто не позволил, но ещё и поймал Аскрена на контрприём, проведя "мельницу". Амплитудный бросок стоил Бену временного "отключения" из игры и пропущенных ударов, приведших к рассечению. Однако вскоре Лоулер неприятно удивил поклонников. Вместо того чтобы продолжать избиение топового борца, Ruthless дал Аскрену возможность восстановиться. Поднявшись в стойку, оба соперника были предельно осторожными, опасались совершить ошибку… Но если подобное поведение Бена было оправданным, то почему себя так вёл Робби — загадка. И, как говорят в футболе, — не забиваешь ты, забивают тебе. Под занавес первого раунда Фанки всё же удалось перевести оппонента в партер и завершить дело удушающим приёмом. Очень глупое и обидное поражение для Робби Лоулера, остановившегося в шаге от сенсации…

В легчайшей весовой категории (61,2 кг) экс-чемпион организации Коди Гарбрандт в очень драматичном и "валидольном" поединке проиграл нокаутом бразильцу Педро Муньозу, рассчитывающему после столь красочной победы на встречу с чемпионом. Но жаркое выступление Педро не осталось без внимания российского проспекта и яркого ударника Петра Яна. Впрочем, вызов омского финишёра не вдохновил Муньоза, ответившего Яну следующее: "Ян вызвал меня? Слышал про него. У него было несколько побед, недавно побил Додсона. Но у него будет ещё много боёв. Я готов драться с любым соперником в нашем дивизионе. Но пока Ян пусть идёт на хрен — я буду драться за титул". Что ж, зато честно!

UFC 235

2 марта, Лас-Вегас (Невада, США)

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